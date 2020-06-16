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Polisten araştırma talep ettim

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Başbakan Tatar, özel uçakla KKTC’ye gelen kişilerin karantina şartlarını suiistimal edip etmediği konusunda polisten araştırma talep ettiğini bildirdi ve "Bu insanlar halkın içine girdiyse, kumar oynadıysa büyük hata vardır" dedi

Polisten araştırma talep ettim

 

Başbakan Ersin Tatar, özel uçakla KKTC’ye gelen kişilerin karantina şartlarını suiistimal edip etmediği konusunda polisten araştırma talep ettiğini açıkladı.
Tatar, “Biz bu kararı iyi niyetle verdik. Kararın yatırımla alakası var. İş büyüdü. Şüpheler var. Benim de konuyu bilmeye hakkım var. Polis Genel Müdürü ile konuştum, konu istismara neden olduysa araştırılacak.” dedi.
Başbakan Ersin Tatar, özel uçakla KKTC’ye gelen kişilerin karantina şartlarını suiistimal edip etmediği konusunda polisten araştırma talep ettiğini açıkladı.
Tatar, “Biz bu kararı iyi niyetle verdik. Kararın yatırımla alakası var. İş büyüdü. Şüpheler var. Benim de konuyu bilmeye hakkım var. Polis Genel Müdürü ile konuştum, konu istismara neden olduysa araştırılacak.” dedi. 
Ülkeye bu dönemde 3 bin 500’ün üzerinde insan geldiğini, biçerdöver (kombay) şoförleri ile su projesi ekiplerinin de özel izinle ülkeye geldiğini belirten Tatar, “Bu ekip de gelecekti, temas yapıp gidecekti. Bu kararda art niyet yoktur. Bu insanlar karantina şartıyla geldiler. Sağlık Bakanı Müsteşarı’nın da bunda imzası var” dedi.
Konu hakkında Polis Genel Müdürü’nü aradığını ve konuyu inceleyerek kendisine rapor sunmasını talep ettiğini kaydeden Tatar, “Bir aksilik, aksama varsa ortaya çıksın. Bu kadar konuşulduysa demek ki bir aksilik var” şeklinde devam etti.
Bunun önemsenen bir yatırım olduğunu de kaydeden Tatar, “Bu yatırım Bakanlar Kurulu’nda onaylanır onaylanmaz o sonraki iştir…” dedi.
Bu insanların halkın içine girmediğini belirten Tatar, “Bu insanlar halkın içine girdiyse, kumar oynadıysa büyük hata vardır. Araştırılacak” dedi. 
Konunun gizli olmadığını kaydeden Başbakan Tatar, konunun Bakanlar Kurulu’na Turizm Bakanı tarafından getirildiğini söyledi. 
 

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