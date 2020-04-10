Plazma tedavisi için YDÜ Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliği yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Profesör Doktor Kaya Süer ile Yakın Doğu Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamalarda, Covid-19 için alternatif bir tedavi yöntemi olan Plazma Tedavisi’nin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul gördüğü ve mevcut tedavi yöntemleri arasında en iyi alternatif olarak gösterildiği kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uygulamaya hazır olduğu Plazma Tedavisi, Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirildi.