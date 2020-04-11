banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
14 0
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
87 0
 
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
16 0
32 0
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
1.4B 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
752 0
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.8B 0
banner374

Plazma tedavi yöntemi etkili bir yöntem

banner27

YDÜ araştırmacıları, Covid-19 hastalığında kullanılan tedavi seçenekleri içerisinde plazma tedavi yönteminin etkili bir yöntem olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu

Plazma tedavi yöntemi etkili bir yöntem

 Yakın Doğu Üniversitesinden bir grup bilim insanının, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinin en etkili yöntemlerinden olan Fuzzy PROMETHEE kullanarak yaptığı araştırmada, şiddetli akut solunum sendromuna sebep olan koronavirüs salgını (COVID-19) için yararlanılan mevcut tedavi yöntemlerinden Plazma Tedavisinin en çok tercih edilmesi gereken alternatif olduğunu belirledi.

 Bu araştırmada mevcut COVID-19 tedavi seçenekleri Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinin en etkili yöntemlerinden olan Fuzzy PROMETHEE kullanılarak mevcut tedaviler analiz edilmiş ve elde edilen sonuçların güvenilirliğinin test edilmesi için de bir başka önemli yöntem olan VIKOR yöntemi ayni verilere uygulandı. Bu teknikler, çeşitli seçenekler arasında en uygun alternatifin belirlenmesi için matematiksel olarak tüm kriterlerin değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Araştırmada COVID-19 tedavisinde yararlanılan mevcut tedavi yöntemlerinin tümü değerlendirildi.

 Yapılan değerlendirilmelerde uzmanlar tarafından COVID-19 tedavisinde kullanılan rejimlerin; yan etki, rejim maliyeti, tedavide kullanılan tablet sayısı, doz sıklığı, tedavi süresi, plazma stabilitesi, yaş, Hamilelik, GFR, İntravenöz form, Oral form, verimsiz ilaç kombinasyonu, Plazma turnoveri, pratiklik, ilaç-ilaç etkileşimi, uyumluluk, ateş, zatürre, yoğun bakım, organ yetmezliği, Makrofaj aktivasyon sendromu, Hemofagositik sendrom vb. kriterleri kullanıldı.

 Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uzm. Dr. Figen Sarıgül, Prof. Dr. Murat Sayan, Dr. Berna Uzun, Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından yürütülen araştırmada COVİD-19 hastalığında plazma tedavisinin tercih edilmesi gereken alternatiflerden birisi olduğu gösterildi. Araştırma sonuçları bilim dünyasıyla da paylaşılmak üzere bilimsel bir dergiye gönderildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.