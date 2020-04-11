Plazma tedavi yöntemi etkili bir yöntem

YDÜ araştırmacıları, Covid-19 hastalığında kullanılan tedavi seçenekleri içerisinde plazma tedavi yönteminin etkili bir yöntem olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu

Yakın Doğu Üniversitesinden bir grup bilim insanının, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinin en etkili yöntemlerinden olan Fuzzy PROMETHEE kullanarak yaptığı araştırmada, şiddetli akut solunum sendromuna sebep olan koronavirüs salgını (COVID-19) için yararlanılan mevcut tedavi yöntemlerinden Plazma Tedavisinin en çok tercih edilmesi gereken alternatif olduğunu belirledi.

Bu araştırmada mevcut COVID-19 tedavi seçenekleri Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinin en etkili yöntemlerinden olan Fuzzy PROMETHEE kullanılarak mevcut tedaviler analiz edilmiş ve elde edilen sonuçların güvenilirliğinin test edilmesi için de bir başka önemli yöntem olan VIKOR yöntemi ayni verilere uygulandı. Bu teknikler, çeşitli seçenekler arasında en uygun alternatifin belirlenmesi için matematiksel olarak tüm kriterlerin değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Araştırmada COVID-19 tedavisinde yararlanılan mevcut tedavi yöntemlerinin tümü değerlendirildi.

Yapılan değerlendirilmelerde uzmanlar tarafından COVID-19 tedavisinde kullanılan rejimlerin; yan etki, rejim maliyeti, tedavide kullanılan tablet sayısı, doz sıklığı, tedavi süresi, plazma stabilitesi, yaş, Hamilelik, GFR, İntravenöz form, Oral form, verimsiz ilaç kombinasyonu, Plazma turnoveri, pratiklik, ilaç-ilaç etkileşimi, uyumluluk, ateş, zatürre, yoğun bakım, organ yetmezliği, Makrofaj aktivasyon sendromu, Hemofagositik sendrom vb. kriterleri kullanıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uzm. Dr. Figen Sarıgül, Prof. Dr. Murat Sayan, Dr. Berna Uzun, Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından yürütülen araştırmada COVİD-19 hastalığında plazma tedavisinin tercih edilmesi gereken alternatiflerden birisi olduğu gösterildi. Araştırma sonuçları bilim dünyasıyla da paylaşılmak üzere bilimsel bir dergiye gönderildi.