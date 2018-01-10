Perimenopoz ve Belirtileri

Perimenopoz temelde bir kadının menopoza geçiş dönemidir, bu süre 10 ay ile 10 yıl sürebilmektedir. Perimenopoz önemli hormonların geçiş deneyimleri sırasında bir kadının yaşamının her hangi bir aşamasıdır ve sonunda menopoza geçiş süresi bitmiş ve menopoz başlamıştır.

MENOPOZUN ÜÇ AŞAMASI VARDIR;

-İlk evre perimenopoz, uzun sürer

-Sıcak basması, menopozun ortak semptomlarından bir kaç yıl sürebilir.

-Kadınlar da menopoz süreci 1 yıl olabilir ancak perimenopoz dönemleri çok uzun sürer ve perimenopoz semptomları yaşayabilirler.

Menopoz yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir sürecidir. 40’lı yaşlarda vücudun menstrüel olmayınca östrojen hormonunda azalma ve hatta menopoza girince tamamen bitecektir. Menstrüasyon durduktan sonra menopoza girmiş olursunuz.

Perimenopoz, menopoz ve menopoz sonrası diye kadınlarda üç aşamalı bir yaşam tarzı olacaktır.

Perimenopoz, bir kadının menopoza girmeye başladığı evredir.

Bu geçiş süresinin ortak noktaları vardır, bunlar:

sıcak basmaları değişkendir, gece terlemeleri de değişkendir, vajinal kuruluk, perimenopoz döneminin ortak belirtilerindendir.

Perimenopoz döneminde vücuttaki hormon düzeyleri hızla düşene kadar vücut az da olsa östrojen salgılamaktadır.

Perimenopozal semptomları ortalama 4 yılda sürebilir, ancak menopoza girildiğinde bu süre kısalacak ve belirtiler daha hafifleyecek ve sonra bitecektir.

Eğer 40 yaş öncesi menopoza girmişseniz erken menopoz olur sayılır. Erken menopoz bir çok nedene bağlı olabilir, kemoterapi ve ameliyat gibi özel durumlar, veya yumurtalıklara verilen hasardan da kaynaklanabilir.

PERİMENOPOZA GEÇERKEN EN BELİRGİN BELİRTİLERİ:

-Sıcak azalıp çoğalabilir, bir kaç saniye sürer ve biter, günde bir kaç kez veya ayda bir kaç kez olabilir.

-Gece terlemesi, gece terlemeleriniz e neden olabilir ve hatta bu nedenle gün boyunca yorgun olabilirsiniz.

-Soğuk ve sıcak, vücut sıcak basması sonrasında üşüme ve titreme oluşur el ve ayaklarınız üşür.

-Vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik, libido düşüklüğü ve sık idrara çıkma semptomları devam eder.

-Duygusal değişiklikler, hafif depresyon belirtileri, ruhsal değişim ve sinirlilik olabilir.

-Uykusuzluk, gece terlemeleri ve üşümeler nedeniyle uykusuzluk sorunları oluşabilir.

-Ciltte kuruluk, özellikle ellerde ve yüzde kuruluk, çatlamalar görülür, yeterli su için ve susuz kalmayın, nemlendirici kullanın.

-Kuruluk, ağızda ve ciltte kuruluk soyulmalar gelişir, bu dönemde çok dikkat etmeniz gereken hassas dönemlerdir.

-Bu dönemde hormon değişimlerinden dolayı baş ağrıları sık gelişir.

-Kas ve eklem ağrıları, saçların dökülmesi ve incelmesi semptomlardan bazılarıdır.

-Özellikle hormon değişimlerinden çok hızlı kilo alabilirsiniz dikkatli olun ve bellek sorunlarınız olabilir.

Perimenopozun normal olan belirtileri yaşlanmanın birer parçası olarak kabul edip belirtileri kendiniz yönetmeye ve çözüm bulmaya çalışın.

Bu dönemde fazla su içip, yürüyüş yapın ve hareketli olun, baharatlı yiyeceklerden uzak durun, sigara ve alkol tüketmeyin, sıcak bastığında fan veya klima kullanın belirtileri azaltmaya çalışın.

Yatmadan önce süt veya bitki çayları için, serin ve karanlık odada uyumaya çalışın.

Perimenopoz dönemde adet düzensizliklerinin olması normaldir, kanamalarınız az veya çok olabilir.

Doktorunuzla görüşüp gerekli bilgileri almalı ve tedavi gerekiyorsa uygulamalısınız.

Besleyici diyet ve güçlü egzersizler kemiklerinizin korunmasına yardımcı olacaktır.