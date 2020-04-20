banner411
banner69
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
23 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
8 0
 
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
30 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
66 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
21 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
64 0
49 0
banner440

Pembe Köşk’te ücretsiz destek sürüyor

banner27

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin halka yönelik başlattığı ücretsiz online psikolojik destek projesi sürüyor

Pembe Köşk’te ücretsiz destek sürüyor

  

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak halka yönelik başlattığı ücretsiz online psikolojik destek projesi sürüyor.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Pembe Köşk telefonları 0542 883 0007 – 0548 883 8307 (Whatsapp) numaralarından arayarak, Koronavirüs (Pandemi) nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları paylaştıklarını ifade etti.
Kaygı bozukluğu ve depresyon başta olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı bazı kişilerin intihar düşüncesine kapıldığını savunan Mehmet Çakıcı, böyle dönemlerde psikolojik desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.
Çakıcı; bireylerin konuşmaya, duygularını ifade etmeye, onları dinleyen ve anlayan ilgili insanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, kaygı bozukluğu, depresyon ve intiharı önlemenin en doğru yolunun psikolojik danışmanlık ve bilgilendirmeden geçtiğinin altını çizdi. 
Mehmet Çakıcı,“Elbette virüse karşı kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir ancak; bununla birlikte psikolojik dayanıklılığı ve başetme becerilerinin de güçlü olması gerekmektedir” dedi. 
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 8 psikoloğun sırayla halka online psikolojik destek vermeye devam edeceğini kaydeden Çakıcı, “İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardımcı olmak görevimizdir” ifadelerini kullandı. 
Prof. Dr. Mehmet Çakıcı; Tutku Damla Kamacıoğlu, FulyaTurunç, Aytül Türer, Gökçe Çakır, Damla Araz, Gülşah Özkurşun, Nur Şeyda Peker ve Merve İder’in ücretsiz online psikolojik destek projesinde yer alan psikologlar olduğunu kaydetti. 
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.