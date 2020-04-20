Pembe Köşk’te ücretsiz destek sürüyor

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin halka yönelik başlattığı ücretsiz online psikolojik destek projesi sürüyor

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak halka yönelik başlattığı ücretsiz online psikolojik destek projesi sürüyor.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Pembe Köşk telefonları 0542 883 0007 – 0548 883 8307 (Whatsapp) numaralarından arayarak, Koronavirüs (Pandemi) nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları paylaştıklarını ifade etti.

Kaygı bozukluğu ve depresyon başta olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı bazı kişilerin intihar düşüncesine kapıldığını savunan Mehmet Çakıcı, böyle dönemlerde psikolojik desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çakıcı; bireylerin konuşmaya, duygularını ifade etmeye, onları dinleyen ve anlayan ilgili insanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, kaygı bozukluğu, depresyon ve intiharı önlemenin en doğru yolunun psikolojik danışmanlık ve bilgilendirmeden geçtiğinin altını çizdi.

Mehmet Çakıcı,“Elbette virüse karşı kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir ancak; bununla birlikte psikolojik dayanıklılığı ve başetme becerilerinin de güçlü olması gerekmektedir” dedi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 8 psikoloğun sırayla halka online psikolojik destek vermeye devam edeceğini kaydeden Çakıcı, “İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardımcı olmak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı; Tutku Damla Kamacıoğlu, FulyaTurunç, Aytül Türer, Gökçe Çakır, Damla Araz, Gülşah Özkurşun, Nur Şeyda Peker ve Merve İder’in ücretsiz online psikolojik destek projesinde yer alan psikologlar olduğunu kaydetti.

