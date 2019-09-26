Panik atak, günümüz hastalıklarından biri olmaya devam ediyor. Görülme sıklığı oldukça yaygın olan panik atak ve beslenme ilişkisi bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşesinde sizlerle buluşuyor.

Panik atak; endişe, korku (özellikle olum korkusu) gibi sıkıntılı duyguları barındıran ve seyrek şekilde nöbet olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Psikolojik veya bazı hastalıklarla eslik ederek görülebilir. Hasta panik atak sırasında öleceğini, kalp krizi geçirdiğini düşünür. Panik atak sonrasında kişi genelde kas kasılmasına bağlı yorgun ve halsiz hisseder

Panik atak; endişe, korku (özellikle olum korkusu) gibi sıkıntılı duyguları barındıran ve seyrek şekilde nöbet olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Psikolojik veya bazı hastalıklarla eslik ederek görülebilir. Hasta panik atak sırasında öleceğini, kalp krizi geçirdiğini düşünür. Panik atak sonrasında kişi genelde kas kasılmasına bağlı yorgun ve halsiz hisseder.

Yeme-içme alışkanlıkları panik atakla yakından ilgilidir...

Atakları tetikleyen yanlış beslenme alışkanlıkları

Panik atağı tetikleyen beslenme alışkanlıkları uzun süreli aç kalmak, kan şekeri düşüklüğüne yol açar. Kan şekerini normal seviyeye ulaştırmak için böbrek ustu bezlerinden adrenalin, kortizon ve büyüme hormona salgılanır. Bu hormonların vücutta çarpıntı, terleme ve sinirlilik hali oluşturma özellikleri vardır. Panik atak sahibi biri, uzun süreli aç kalması durumunda hormon etkisiyle atak geçirdiğini sanabilir.

Vücutta eksik olan bazı vitamin ve mineraller panik atağın tetiklenmesine yol açar.

Serotonin (mutluluk hormona) düşüklüğü panik atağın görülme sıklığını artırır.

Tiroit hormonun yetersiz çalışması metabolizmamızın çalışma sistemini engeller ve hormonsal dengesizliklere neden olur. Gelişen dengesizlik panik atağın tetiklenmesini de artırır.

Koyu çay, kahve ve kafein içeren içeceklerin aşırı tüketimi, çarpıntı, taşikardi ve uyku problemine yol açacaktır.

Basit sekerler ve basit sekerlerle yapılan tatlılar. Bu tip besinler kan sekeri düzensizliklerine yol açıp hormonsal dengesizliğe neden olup atak gelişimine sebebiyet verir.

Bilinçsizce yapılan düşük kalorili ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen diyetlerden uzak durun. Bu şekilde yapılan yanlış beslenme karbonhidrat, protein, yağ metabolizmasının çalışmasını olumsuz yönde etkiler.

Fast Food beslenmeden uzak durun. Bu şekilde doymuş yağı fazla olan bir beslenme sekli metabolizmanın çalışmasını olumsuz yönde etkiler ve panik ataklı kişinin duygu bozukluğu yasamasına sebebiyet verir.

Panik atağı önlemek adına nasıl beslenmeli ve neleri tüketmeliyiz?

Serotonin yapımını artırmak için triptofan içerikli besinleri bolca tüketin. Bunlar, hindi, muz, badem, soya, susam, süt ve süt ürünleri, yumurta, portakal, mandalin, domates, kakao ve cevizde bol bol vardır. Bu besinleri günlük beslenmenize mutlaka eklemelisiniz.

İyot ve selenyum kaynaklı besinlerin mutlaka tüketilmesi gerekiyor. İyot ve selenyum için en iyi kaynakları iyotlu tuz ve deniz ürünleriyken, soğan, sarsmak, karaciğer, hindi gibi besinlerde iyot ve selenyum âliminizi sağlarsınız.

B grubu vitaminler kas ve sinir sağlığı için önem taşır en iyi kaynakları tam tahıl içerikli tahıl ürünleridir.

O günlerinize hafif içerikli çorbalarla başlayınız. Çorba kan şekerini dengeler ve sindirim sistemini düzenler.

O-Mega 3 oluşabilecek inflamasyonu engeller, sinir ve göz sağlığınızı korur, serotonin salinimini artırır. Haftada mutlaka 2-3 kez omega 3 kaynağı balık yiyin. Bunları yağlı tohumlardan ceviz ve keten tohumuyla destekleyiniz.

Su tüketimi vitamin, mineral dengesinin korunmasında vücut fonksiyonlarının işlevinde önemlidir. Kış aylarında sıvı tüketmek yaz aylarına göre zor olsa da gün içinde mutlaka 2,5-3 litre su tüketmelisiniz.

Çinko: hem serotonin salgılanmasını artırıyor, hem de psikolojik çöküntüye uğrayan kişilerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çinko eksikliğinde metabolizma çalışmasını etkileyen tiroit hormonuca zarar görüyor. Bu yüzden çinko acısından zengin olan karaciğer kırmızı et ceviz, kabuklu deniz ürünleri sut tüketilmesi gereken besinlerdendir.

Günde 4-5 porsiyon mevsim meyvesi tüketin. Özellikle portakal mandalina ve ananas.

Her öğünde mutlaka bir porsiyon taze sebze tüketin.

Sutlu tatlıları tercih edin.

Rezene-anason rahatlatıcı özellikleri ve triptofan içeren bitki çaylarıdır. Papatya çayının da rahatlatıcı özelliği bulunuyor. Günde 3 fincan bitki çayları tercih edilebilir.

Yoğurt suyu B grubu vitamininden zengindir. Suyunu dökmek yerine aksine için.

Sağlığı olumsuz yönde etkileyen panik atağı tetikleyici zayıflama ilaçlarını kullanmayınız.

Panik atak ve diğer sağlık problemlerinde önemli olan bireysel beslenmedir. Her sağlık problemi kişiye özel olduğu gibi, beslenme de kişiye özgüdür. Panik ataktan korunmak için alınan psikolojik desteğin yanı sıra, sağlıklı bir psikoloji için uygun spor önerileri ve kişinin alışkanlığına ve sağlık problemlerine uygun bir beslenme planının oluşturulması yaşam kalitesini artırmanın en önemli üçlemesi olduğu unutulmamalıdır.