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Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

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Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı. Ramazan, son birkaç yıldır Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde günlerin daha uzun, havaların da daha sıcak olduğu yaz dönemine denk geliyor. Peki oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman...

Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glükoza yöneliyor. Glükozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor. 

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

BBC'nin haberine göre, Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor.

Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor. 

3. GÜNDEN- 7. GÜNE: SU İÇMEYE DİKKAT

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor. 

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli. 

8. GÜNDEN 15. GÜNE: VÜCUT ORUCA ALIŞIYOR

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anesterzi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor. 

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor" diyen tıp uzmanı, şöyle devam ediyor: "Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor." 

16. GÜNDEN 30. GÜNE: DETOKS ZAMANI

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor.

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor: "Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder.

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

"Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür. "

ORUÇ SAĞLIĞA FAYDALI MI DEĞİL Mİ?

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Dr. Mahroof'a göre yanıt 'Evet' ama bir şartla: "Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp gün be gün oruç tutulmasını önermiyoruz."

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

"Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. "Açlık moduna" geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler."

oruç tutmak faydalı mı, oruç tutmanın yararları, oruç tutunca vücudumuzda neler olur

Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa Mahroof'un önerisi 5:2 oruç diyetini uygulamak. Yani haftanın beş günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak.

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