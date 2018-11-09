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Organlarınız başka bedenlerde yaşasın

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Tabipler Birliği, “Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, başka bedenlerde yaşasın” sloganıyla vatandaşları organ bağışı yapmaya çağırdı

Organlarınız başka bedenlerde yaşasın
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklama yaparak, organ bağışı çağrısı yaptı.
“Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, başka bedenlerde yaşasın” sloganıyla halkı organlarını bağışlamaya çağıran birlik; böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve pankreas bağışı yapılabileceğini hatırlattı.
Tabipler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, “Organ Bağışı Hayat Bağışıdır” başlıklı açıklamasında, her gün dünyada birçok insanın organ beklerken hayatlarını kaybettiğini kaydetti.
Oygar, organ bağışının; kişi hayattayken kendi beyanıyla veya yaşamı sonra erdikten sonra yakınlarının izniyle gerçekleşebildiğini belirterek, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve pankreasın bağışlanabilen organlar olduğunu, bunlarla birlikte kornea, kemik, cilt gibi dokuların da bağışlanabildiğini hatırlattı.
 

HAYAT İÇİN UMUT IŞIĞI
Oygar, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılan organ bağışlarının en az 8 kişinin, dokuların nakli eklenmesiyle ise çok daha fazla hastanın hayatına umut ışığı olabildiğini belirtti.
Beyin ölümünün beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı olduğunu, beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesinin mümkün olmadığını kaydeden Düriye Deren Oygar, birkaç gün içerisinde her türlü desteğe rağmen diğer organların da fonksiyonlarını kaybedeceğini ifade etti.
Oygar, KKTC’de 2014 yılında geçirilen yasa sonrasında başlayan böbrek nakilleri ve başlanması planlanan diğer organ ve doku nakillerinin hastalara umut olmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Oygar, çağrısında “Organlarınız toprak olmasın. Umut olsun, başka bedenlerde yaşasın” ifadelerini kullandı.
 

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