Önlem alınmazsa sağlık sistemimiz çökecek

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş uyardı: “Eğer şimdi virüsün katlanarak yayılma hızına karşı hızlı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme sonucu çökecektir”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş, Covid-19 salgınının durdurulamaz boyutta olduğunu vurguladı.

Erdoğmuş, birçok uzmanın, salgının 3’te 2’sine yayılacağını öngördüğüne dikkat çekerek, “Hastaların %80’i hastalığı asemptomatik veya hafif bulgularla geçirecek. %20’si tıbbi yardıma, hastaneye yatışa ihtiyaç duyacak ve %6’sı da yoğun bakımda tedavi edilecek” dedi.

Dr. Erdoğmuş’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

“Aralık sonunda Wuhan’da başlayan ve dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını pek çok ülkeyi hazırlıksız yakalamış ve çok sayıda ölümlere ve hastaneye yatışa gereksinim olmuştur, pekçok ülkenin sağlık sistemi bu talebi karşılayamamıştır. Dünyanın şahit olduğu bu olaylardan sonra anlaşılması gereken şudur; artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını önlemek değildir, bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verileri değerlendirerek dünya nüfusunun 2/3’sinin virüsle enfekte olacağını ve hastalanacağını öngörüyor. Hastaların % 80 i hastalığı asemptomatik veya hafif bulgularla geçirecektir, % 20 si tıbbi yardıma, hastaneye yatışa ihtiyaç duyacak ve % 6’sı yoğun bakımda tedavi edilecektir.

Eğer şimdi virüsün katlanarak yayılma hızına karşı hızlı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme sonucu çökecektir. Bu durumda hastalananların zamana yayılması yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine yayılması hedeftir. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı zamanda değil yavaş yavaş ve durum kontrol altına alınacak. Bu şekilde herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde faydalanacak. Şu anki ana hedefimiz başlangıçta mümkün olduğunca az kişinin virüse yakalanmasıdır. Bu yüzden el yıkama, kişiler arası mesafeyi koruma ve kalabalık yerlerde bulunmama, evde kalmak gibi şeyler çok önemlidir. Sadece kendiniz için değil aynı zamanda özellikle hasta ve zayıf olanlar için. Evde kal güvende kal sevdiklerini ve ülkeni koru. Bu vatandaş, anne, baba, evlat, arkadaş olarak herkese sorumluluğundur”