“Önlem alınmazsa 10 Mart’a geri döneceğiz”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut uyardı: “Sağlık hizmeti kapasitemizi artırmadığımız sürece sokağa çıkıp sınırlarımızı açtığımız gün yine uçakla bir yolcu gelecek ve yine “10 Mart 2020” tarihine döneceğiz"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Covid-19 salgını nedeniyle can kayıplarının yaşanmaya devam ettiğini, bunu en az zararla atlamak için doğru adımlar atılması gerektiğini söyledi. Dr. Gürkut, hastanelerin yatak kapasitesinin, yoğun bakım olanaklarının, solunum destek cihazlarının sayısının ve kullanılacak ilaç ve malzemede gerekli artışın yapılmasının önemli olduğunu bir kez daha vurguladı, "organizasyonu tamamlamamız, yol haritamızı çizmemiz çok önemlidir" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Dr. Gürkut, bir kez daha uyarılarda bulundu.

Dr. Gürkut'un açıklaması şöyle:

"COVID 19 nedeni ile kayıplar yaşamaya devam ediyoruz. En baştan beri canla başla çalışan sağlık çalışanları, sağlık örgütlerimiz üzgün ama en yüksek sorumluluk bilinci ve mücadele azmi ile yola devam ediyoruz. Amacımız toplumumuzu, insanlarımızı korumak.

Ülkemizin en az zararla bu zor zamanları atlatmasına katkıda bulunmak, doğru adımlar atılması için öncü olmak. Hastanelerimizin yatak kapasitesinde, yoğun bakım olanaklarında, solunum destek cihazlarının sayısında ve kullanılacak ilaç ve malzemede gerekli artışı yapmamız, organizasyonu tamamlamamız ve yol haritamızı çizmemiz çok önemlidir. Hazır olduğumuz ve daha çok hastaya tıbbi yardım verebilecek kapasiteye ulaştığımız zaman risk grubundaki (60 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olanlarla, tütün kullananlar) kişileri korumaya devam ederken risk grubunda olmayan kişilerimizi kontrollü olarak normal yaşama döndürmeye başlayabileceğiz.

Hastalık bulaş hızını kontrollü tutmayı başararak kazandığımız bu süreyi sağlık kapasitesini geliştirmenin yanı sıra, kamusal yaşamda, sosyal yaşamda, temel ihtiyaçların karşılanmasında risk grubunu korumaya yönelik düzenlemeleri de yaparak değerlendirmemiz lazımdır.

Sosyal mesafenin korunmasına imkan sağlayan, hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeleri de içeren önlemler de alındıktan ve enfeksiyon kontrolü sağlanabilir hale getirildikten sonra iş yerleri peyder pey açılmalıdır. Ancak bunun olmazsa olmaz şartı sağlık hizmeti kapasitesinin artırılarak oluşabilecek daha yoğun hasta talebini karşılamaya yetecek hale getirilmesidir.

Unutmamamız gereken şey ise bu virüsün artık yok olmayacağı, karşılaştıkça daha önceden hastalığı geçirip veya aşılanarak (ki henüz aşı geliştirilmemiştir) bağışık hale gelmemiş olan herkesi enfekte edeceğidir. Bizler sonsuza kadar evlerimizde saklanamayacağımıza, sınırlarımızı kapalı tutamayacağımıza göre, sağlık hizmeti kapasitemizi artırmadığımız sürece sokağa çıkıp sınırlarımızı açtığımız gün yine uçakla bir yolcu gelecek ve yine “10 Mart 2020” tarihine döneceğiz"