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Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katılıyor

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Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katılıyor
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Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hematoloji- Onkoloji yeni servisinin açılışı yarın saat 11.00’de Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılacak.

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