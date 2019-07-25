Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katılıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Merkez Binası’na ek bir servis daha katıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hematoloji- Onkoloji yeni servisinin açılışı yarın saat 11.00’de Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılacak.