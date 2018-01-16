Öksürük çayı nasıl yapılır?

Sadece birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz öksürük çayı tarifleri, kış aylarını daha sağlıklı ve rahat geçirmenizi sağlar.

Öksürük için hazırlayacağınız bu tariflere 1 çay kaşığı bal ilave edebileceğinizi unutmayın.

Zencefil çayı

Zencefil öksürüğü kesmek için etkili bir araçtır. 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefili içinde 2 bardak kaynar su bulunan demliğe katın. 10 dakika demleyin. Tok karnına için. Tatlandırmak için dilerseniz içine tarçın katabilirsiniz.

Nane çayı

Bu iki bitkiden birer çay kaşığını 1 bardak sıcak suya atıp 10 dakika demlenmesine izin verin. Nane solunum yollarını rahatlatır, öksürüğü yatıştırır.

Kekik çayı

Kekik üst solunum yollarını açmaya yardımcı olarak öksürüğü keser. 1 çay kaşığı kuru kekiği 1 bardak suda 10 dakika demleyip içmeniz yeterli.

Adaçayı

Birkaç yaprak taze ya da kuru adaçayını 1 bardak sıcak suda demleyip için.

Elma çayı

Balgamlı öksürüğü kesmek için elma çayı hazırlayabilirsiniz. İki yemek kaşığı rendelenmiş taze elmayı 1 bardak sıcak suda demleyip soğutmadan için.

Karabiber-bal çayı

Karabiber de bal da balgam söktürücür. 1 yemek kaşığı balı, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ile karıştırın. Üzerine kaynar su döktükten sonra demlenmeye bırakın. 10 dakika kadar sonra süzerek bardağa alın.