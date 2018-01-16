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Öksürük çayı nasıl yapılır?

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Sadece birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz öksürük çayı tarifleri, kış aylarını daha sağlıklı ve rahat geçirmenizi sağlar.

Öksürük çayı nasıl yapılır?
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Öksürük için hazırlayacağınız bu tariflere 1 çay kaşığı bal ilave edebileceğinizi unutmayın.

Zencefil çayı

Zencefil öksürüğü kesmek için etkili bir araçtır. 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefili içinde 2 bardak kaynar su bulunan demliğe katın. 10 dakika demleyin. Tok karnına için. Tatlandırmak için dilerseniz içine tarçın katabilirsiniz.

Nane çayı

Bu iki bitkiden birer çay kaşığını 1 bardak sıcak suya atıp 10 dakika demlenmesine izin verin. Nane solunum yollarını rahatlatır, öksürüğü yatıştırır.

Nane çayı ile ilgili görsel sonucu

Kekik çayı

Kekik üst solunum yollarını açmaya yardımcı olarak öksürüğü keser. 1 çay kaşığı kuru kekiği 1 bardak suda 10 dakika demleyip içmeniz yeterli.

Kekik çayı ile ilgili görsel sonucu

Adaçayı

Birkaç yaprak taze ya da kuru adaçayını 1 bardak sıcak suda demleyip için.

Adaçayı ile ilgili görsel sonucu

Elma çayı

Balgamlı öksürüğü kesmek için elma çayı hazırlayabilirsiniz. İki yemek kaşığı rendelenmiş taze elmayı 1 bardak sıcak suda demleyip soğutmadan için.

elma çayı ile ilgili görsel sonucu

Karabiber-bal çayı

Karabiber de bal da balgam söktürücür. 1 yemek kaşığı balı, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ile karıştırın. Üzerine kaynar su döktükten sonra demlenmeye bırakın. 10 dakika kadar sonra süzerek bardağa alın.

Karabiber-bal çayı ile ilgili görsel sonucu

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