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Öğrenciler, yenilikleri öğrenme fırsatı buldu

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü, microblading kıl tekniği ile kaş tasarımı atölye çalışması düzenledi.

Öğrenciler, yenilikleri öğrenme fırsatı buldu
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YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğretim görevlisi Ceren Tuncay microblading kıl tekniği ile kaş tasarımı atölye çalışmasında; uyguluma alanları, boya renkleri, cilt rengine uygun boyalar ve uygulama sonrası bakım ile ilgili bilgileri bölüm öğrencileri ile paylaştı.

 Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne atölye çalışması hakkında açıklamalarda bulunan bölüm koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, Öğretim görevlilerinin  kendi alanların da profesyonel olduklarının altını çizerek, öğrencilerin üniversite eğiminde  aldıkları meslek derslerinin yanısıra kendilerini en iyi şekilde geliştirmek için bu tür eğitimler düzenlediklerini ve öğrencilerin dünyadaki en son kalıcı makyaj uygulamalarını yakından izleyip bu alanla ilgili yenilikleri öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti.

 Atölye çalışması, teşekkür belgesi takdimi ve öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından anı fotoğrafı çekim ile sona erdi. 

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