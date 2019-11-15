Ödem oluşmaması için ne yapabiliriz?

Çok uzun süre oturur vaziyette veya ayakta durursanız yer çekiminden ötürü vücudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sıvı birikmesi olur.

İşte ödem oluşmaması için yapmanız gerekenler...

- Günde en az 8-10 bardak kadar su içerek vücudun hidrate olmasını sağlayın bu sayede idrara çıkış artacaktır.



-Yaban mersini, kiraz, domates, kabak, dolmalık biber gibi antioksidan zengini besinler yiyin.





-Maydanoz ve rezene hem güçlü birer diüretik hem de potasyumdan zengindirler. Böbrekleri uyarıp su çıkışını arttırırken kaybolan elektrolitleride yerine koyarlar.

-Fast food, konserve gıdalar ve dondurulmuş gıdaların tüketimini sınırlandırın.



-Beyaz ekmek, makarna ve şeker gibi işlenmiş besinlerden uzak durun.





-Alkol ve sigara kullanmayın.



-Zeytinyağı gibi sağlıklı pişirme yağları kullanın.

- Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketimini arttırın. Ananas, kızılcık, armut ve karpuz hem yüksek su içerikleri ile diüretik etkiye sahiptirler hem de yüksek lif ile sindirim sürecini hızlandırırlar.Aynı zamanda taze meyveler içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin işleyişine yardımcı olurlar. Kızılcık idrar yolu enfeksiyonlarını önleme özelliğine de sahiptir. Kereviz, kuşkonmaz, salatalık ve enginar yüksek su içeriğine sahiptir.

-Özellikle enginar, salatalık, soğan ve sarımsak kükürt ve silisyumdan zengindirler.Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar.



- Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketiminin arttırılması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, enginarın böbrek taşları için çok yararlı olduğunu belirtti.



- Kurabiye, kekler, krakerler gibi unlu mamüller, patates kızartması, soğan halkası, işlenmiş ürünler vb. trans yağ içeren besinlerden tercih etmeyin.

-Haftanın 5 günü sağlığınız elveriyor ise hafif egzersizler yapın.



-B grubu vitaminler ve demirden zengin besinler yiyin.Alerjiniz yoksa tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana) ve deniz sebzeleri gibi besinler tercih edin.



- Eğer bazı diüretikler alıyorsanız doktorunuz potasyum gibi farklı besin öğelerinden almanızı isteyebilir. Potasyum çoğu sebzede mevcuttur.

- Yulaf doğal bir diüretik olan silisyumu içerir. Kolesterolle savaşmada etkilidir.Bunun yanısıra kabızlık riskini azaltarak sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur.



- Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler de diüretiktir. Ancak bunların fazla tüketimi sinir sistemini uyarır, başlangıçta enerji verebilirler ancak daha sonra uyku hali, yorgunluk, baş ağrısı, anksiyete ve kalp çarpıntısına neden olurlar.



-Daha az kırmızı et daha fazla yağsız et tercih edin, protein alımı için soğuk su balıkları, tofu (soya, alerjiniz yoksa) veya baklagilleri tercih edin.