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Ödem atmanın yolları

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Aşırı tuz, stres, düzensiz beslenme gibi birçok neden vücutta ödem yapıyor. Özellikle kilo vermek isteyen kadınların kabusu olan bu duruma karşı kiraz sapı ve muz gibi besinler öneriliyor.

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Ödem atmanın yolları
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 Birçok kişinin yakındığı, kilo verme telaşındaki kadınların korkulu rüyası ödem, vücut içindeki sıvının dışarı çıkmasıyla doku aralarında ve cilt altında birikmesiyle oluşuyor. 

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Tüketilen su ve tuz miktarı, stres, düzensiz beslenme, kullanılan ilaçlar gibi birçok nedene bağlı olarak vücudun ödem tuttuğunu söyleyen diyetisyenler, ödemi engellemenin püf noktalarını şöyle sıralıyor: 

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KİRAZ SAPI:

Bitki çayları ödem probleminizi azaltır. Özellikle iyi bir idrar söktürücü ve ödeme iyi gelen kiraz sapını tek başına ya da farklı bitki çaylarıyla karıştırarak tüketebilirsiniz. 

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MUZ:

İçeriğindeki potasyumla ödem atmaya yardımcı olur. 1 küçük boy muzu 1 porsiyon meyve yerine tüketebilirsiniz. Kadınlar için günde 2, erkekler için günde 3 porsiyon meyve vitamin ve mineral açısından tüketilmelidir.

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SU İÇİN:

İçeceğiniz 1.5-2 litre su vücudunuzda ödem oluşmasını engelleyecektir.

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TUZU AZALTIN:

Fazla tuz size ödem olarak dönecektir. Dünya Sağlık Örgütü tuzu günlük 5 gramla sınırlamıştır.

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MAYDANOZ:

Güçlü bir idrar söktürücüdür. Sabah kahvaltınıza ya da salatalara ilave edebilirsiniz.

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ANANAS:

İster kendisini tüketin ister probiyotik yoğurdun üstüne dilimleyin ama muhakkak ödem şikayetiniz varsa tüketin.

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KARBONHİDRAT:

Beyaz un, şekerlemeler ve pirinç gibi karbonhidratlar yerine tam buğday, kepek ve yulaf gibi karbonhidratlar ödemi azaltır. 

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FİZİKSEL AKTİVİTE:

30-45 dakika tempolu yürüyüş ödem probleminizi çözer.

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NAR:

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olan nar aynı zamanda ödem atmaya da yardımcıdır. 

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Ödemin belirtileri altta yatan nedene göre vücutta farklı bölgelerde ortaya çıkıyor. Örneğin kalp ve böbrek yetersizliği, sürekli oturmaya bağlı ödemler yer çekimi etkisi ile ayak bileği ve bacaklarda oluşuyor. Damar tıkanıklığına ya da toplardamara bası yapan nedenlere bağlı ödemler tek kol ya da tek bacakta şişme ile ortaya çıkabiliyor. İç organlarda sıvı birikmelerine bağlı ödemler ise, o organla ilgili bulgular veriyor.

 

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Örneğin; akciğer ödeminde nefes darlığı gözleniyor. Ödem çoğu zaman basit gibi görülse de, ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Böbrek kalp yetersizliği, siroz, tiroit bezi hastalıkları gibi bazı rahatsızlıklar da tüm vücutta ödem oluşturuyor. Alerjik ödemler de göz çevresi ve dudak gibi tek bölgede kendini gösteriyor. 

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Ödem atıcı çay tarifi:

1 tutam mısır püskülü, 1 tutam kiraz sapı, 1 poşet yeşil çay, 3-4 dal maydanoz, 1 dilim limon, 2 dilim zencefil, 1/2 dilim ananası 500 ml suda 5 dakika bekletin. Günde 2 fincan tüketerek ödem probleminizi engelleyebilirsiniz.

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