Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli

KKTC’de ikinci kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi

KKTC’de kalp nakli yapılmasını mümkün kılan protokol kapsamında ikinci kalp naklinin de başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi arasında kalp nakli için imzalanan protokolle, Akdeniz Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi bölümünden gelen ekip, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, KKTC ekibi ile birlikte kalp nakli ameliyatları yapabiliyor.

Bu protokol çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ta ikinci kez gerçekleşen kalp naklini, iki ekip birlikte gerçekleştirdi. 57 yaşındaki Ruhi Ünal isimli kalp hastasına kalp nakli yapıldı. Operasyona Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beyazit Ömer, Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ile KKTC’den Dr. Hasan Birtan ve Dr. Ozan Emiroğlu ile KVC ameliyathane ekibi katıldı. Kalp nakli yapılan hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

PROTOKOL YENİLENDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp nakli operasyonlarının yapılmasını öngören protokol, 2 yıl daha uzatıldı.

Bakanlıkta yer alan ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Antalya Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Bayezid’in imza koyduğu imza protokol töreninde, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Birtan hazır bulundu.

“KALP NAKLİ CİDDİ BİR PRESTİJ”

Bakan Pilli, geçtiğimiz gün Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden gelen ekip ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ve KVC ameliyathane ekibinin katılımı ile başarılı bir kalp nakli daha gerçekleştiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu, operasyonu gerçekleştiren tüm ekibi yürekten kutladığını belirtti.

Pilli, bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin önemli bir gelişim ve ciddi bir prestij olduğunu, devlet hastanelerinde başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini, ikinci kalp naklinin yapılmasının ülke adına da bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.