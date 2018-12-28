Nalbantoğlu’na Uyku Laboratuvarı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde uyku apnesinin tespiti için “Uyku Laboratuvarı” hizmete sokuldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde uyku apnesinin tespiti için “Uyku Laboratuvarı” hizmete sokuldu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Akansoy, Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, uyku apnesinin önlem alınmadığı takdirde ölüme neden olabilecek bir hastalık olduğunu, pek çok kişinin de bu hastalığa sahip olduğu bilincinde olmadığını kaydedildi.

Laboratuvarın, uykuda nefes durması sorununun takibi ve giderilmesi için olduğunu belirten Akansoy, Uyku Laboratuvarı’nın kurulmasıyla iki aydır sevklerin durdurulduğunu da kaydetti.

Uyku Laboratuvarı’nın hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara kaydedildiği ve hastanın gece boyu izlendiği bir oda olduğunu ifade eden Akansoy, “Hasta almaya ve başarılı sonuçlar elde etmeye başladık” dedi.

Eşlerin ve yakınların nefes durmasını izlemeleri, sabah baş ağrıları ve gündüz aşırı uyku ihtiyacı, hastalarımızda sık rastlanan şikayetler olduğunu kaydeden Akansoy, “Uykuda nefes durmasının, hafif, orta ve ağır olanı vardır. Şimdi biz bu laboratuvarla, hastanın hangi şiddette nefes durması var ve şiddeti nedir onu göreceğiz” dedi.

Uyku apnesinin belirtilerini hastanın kendisinin fark edebilmesinin oldukça zor olduğunu, hastanın genellikle uykudaki normal olmayan durumlardan, eşi veya yakınlarının fark etmesiyle haberdar olduğunu ifade eden Akansoy, alkol alanlarda, sigara içenlerde, aşırı kilolularda, alt çenede anatomik sorun gösterenlerde, boynu kısa olanlarda, ensesi kalın olanlarda, bademcikleri büyük, burnu tıkalı, küçük dili uzun olanlarda, uyku apnesi görülme riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Akansoy, hastalığın zamanında tedavi edilemezse kalp krizi, düzensiz kalp atışları gibi sorunlara yol açabileceğini de ekledi.

Tıkayıcı tarzda olan, merkezi yani beyindeki solunum merkezine bağlı olan ve bu ikisinin karışımı olmak üzere üç çeşit uyku apnesi bulunduğunu belirten Akansoy, uyku testi ile değerlendirilen hastaların gerek duyulduğu hallerde kulak burun boğaz doktoru tarafından ve nörolog tarafından muayene edilmesinin ve uygulanacak tedavinin ortak belirlenmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Akansoy, çoğu uyku apnesi vakalarının tedavisinde, hastanın uyku sırasındaki solunumuna yardımcı olan cihazlar kullanıldığını belirtti.