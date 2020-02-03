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Nalbantoğlu Hastanesi’ne karantina merkezi

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Koronavirüse karşı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kuruldu

Nalbantoğlu Hastanesi’ne karantina merkezi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili önlemler çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde kurulan Karantina merkezi ve Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. 

Başhekim ve sağlık personeli ile istişarelerde bulunan bakan Pilli, virüsün KKTC'de de görülmesi halinde ilgili tüm paydaşlar ile görüşmelere devam edildiğini, koronavirüse rastlanması halinde hastanede kurulan karantina merkezinde hastaların müşahede altına alınabileceğini, bu yönde sağlık personelinin de bilgilendirildiğini kaydetti. 

Ercan Havalimanı'na giderek termal kameranın işleyişi ve izolasyon odası ile ilgili bilgiler de alan Bakan Pilli, havalimanında da ilgili daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, Güney Kıbrıs 'ta şu anda koronavirüs taşıma ihtimali olan şüpheli vakalar bulunduğunu ve sınır  kapılarında alınması gereken önlemler için de adım atılacağını kaydetti. 

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