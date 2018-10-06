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Nalbantoğlu Hastanesi’ne anlamlı yardım

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Nalbantoğlu Hastanesi’ne anlamlı yardım
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Büyük çoğunlu İstanbul’da olmak üzere, yurt dışında yaşayan  Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki oda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.  ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubu, kendi aralarında topladıkları paralarla hastanedeki üçüncü odanın yenileme çalışmalarını tamamladı. Kalp-Damar Cerrahisi bölümündeki bir oda tamamen yenilendi. Odadaki yenileme, kısa bir süre önce İstanbul’da yaşamını yitiren ‘Kıbrıslı Dostlar’ üyesi Dr.Türker Kavas’ın anısına yapıldı.

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