Nalbantoğlu Hastanesi boşaltılıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamen boşaltılıp karantina hastanesine dönüştürülecek. Mevcut hastalar,özel hastanelere sevk edilecek

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün gece hareketli anlar yaşandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamen boşaltılıp karantina hastanesine dönüştürülecek.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sadece diyaliz, onkoloji ve yeni doğan bölümlerinin işleve devam edeceği, geriye kalan tüm bölümlerin corona virüs merkezine dönüştürüleceği öğrenildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bulunan hastaların, özel hastanelere sevk işlemlerinin gerçekleştirileceği ve özel hastanelerden destek alınacağı da gelen bilgiler arasında.