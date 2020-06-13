Mutasyonla daha ölümcülü gelebilir

Biyolog Prof. Dr. Çetin, SÖZCÜ HaftaSonu’na corona virüsüyle ilgili şaşırtan gerçekleri anlattı: Barbaros Çetin, virüsün mutasyonla daha tehlikeli olabileceği ihtimalinin unutulmamasını istedi, uyard

Gizemli virüs olarak adlandırılan corona virüsü her geçen gün ortaya çıkan farklı yönleriyle bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Corona virüsünün en pik yaptığı dönemde vatandaşı birçok konuda ikaz eden Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, başlatılan yeni normalleşme için de uyardı. Prof. Dr. Çetin, “Normalleşme sürecini yaşadığımız bugünlerde rehavete kapılmayın” dedi ve coronayla ilgili bilinmesi gereken gerçekleri sıraladı…

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Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin

Prof. Dr. Çetin, COVID-19 hastalığına neden olan corona virüsüyle ilgili şu çarpıcı bilgileri paylaştı…

1 – KiRLi HAVAYI SEViYOR

Science of the Total Environment dergisinde yayınlanan yeni araştırmalar, yoğun hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın COVID-19 hastalığının neden olduğu ölümlere çok önemli katkıda bulunan etmenlerden biri olabileceğini ortaya çıkardı.

Salgından en çok etkilenen Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'da araştırmalar yapıldı. Ölümlerin yüzde 78'inin Kuzey İtalya ve İspanya'daki sadece 5 bölgede meydana geldiğini tespit ettiler.

Önemli bir nokta, bu coğrafik bölgeler insan solunum sistemlerine zararlı bir kirletici olan Nitrojen dioksit'in (NO2) en yüksek konsantrasyonlarına sahip alanları kapsıyordu. Virüs hava içindeki partiküllerde de tespit edildi!

2 – BELiRTiSi GÖZ OLABiLiR

Corona virüsü hem insanların hem de hayvanların gözlerini etkileyebilir. Ağız, burun ve gözler vasıtasıyla vücuda girebilir. Gözler corona virüsüyle de dahil olmak üzere solunum virüsleri için önemli bir giriş noktasıdır. Dr. Segio Zaccaris ve ekibi, RT-PCR testinde pozitif çıkan, hastalıkları boyunca ateş, halsizlik veya solunum semptomları göstermeyen 5 hastada sadece Konjonktivit bulgusu tespit ettiler. Konjonktival mukozalar solunum virüslerine karşı hassastır ve önemli bir giriş noktası olmaya devam etmektedir. SARS-CoV-2'nin oküler tutulumu ve iletimi asla göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarının gözlük siperi veya gözlük şeklinde göz korunmasına dikkat etmeleri oldukça önemlidir.

3 – BiNLERCE YENi TÜRÜ VAR

Bir Biyolog olarak, çok önemli bir noktayı bilim insanlarının dikkatine sunmak istiyorum. Ters transkriptaz enzimi RNA yapısını kalıp olarak kullanarak DNA sentezini gerçekleştiren bir polimeraz enzimidir. Bu sayede virüs konakçı hücre içindeki DNA sayesinde yeni virüsler üretir. RNA polimeraz enzimi mekanizmasında “SORUN” olduğu için DNA üretilirken sürekli hata yapıyor, bu durum dünyanın en fazla mutasyon geçiren öldürücü virüsünün (SARS-Cov-2) doğmasına yol açmıştır. Örneğin HIV'in her replikasyon siklusunda 10 hata oluşmaktadır ve virüsün konak hücresine tutunmasını sağlayan zarf proteinlerinde değişmenin daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Özetle virüs her canlıda mutasyona uğradığı için benim öngörüm çoğalma sırasında hata olduğu için binlerce yeni yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Korkum bunlardan bazıları daha ölümcül olabilir.

4 – BiRLiKTE YAŞAYACAĞIZ

Netice de İnsanoğlu 21. Yüzyıl'ın en tehlikeli virüsü ile dünya döndükçe birlikte yaşamasını öğrenmek zorunda. Hem kendi neslinin hem de yaşamını borçlu olduğu dünya ekosisteminin sağlıklı geleceği için… Yeniden doğanın ekolojik kanunlarına saygılı bir biçimde ayak uydurmanın yolları bir an önce gerçekçi bir biçimde planlanmalı…