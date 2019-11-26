Mide yanmasına neden olan besinler

Besinlerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine mide yanması denir.

Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir.

Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir. Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.

NANE: Nane genellikle sindirim koşullarını yatıştırır. Ancak, bu darphanelerin mide yanmasına neden olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışmada yüksek dozda nane uygulamasının asit reflü semptomları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde, nane, alt özofagus sfinkterini gevşetmedi. Bunun yerine, araştırmacılar, nane kokusunun yemek borusunun iç yüzeyini tahriş ederek mide yanmasına neden olabileceğine inanmaktadırlar. 500'den fazla insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada, günlük nane çayı tüketenlerin iki kez mide ekşimesi riski taşıdığı bulunmuştur. Bununla birlikte, nane ve mide ekşimesi arasında bir bağlantı olduğuna dair sınırlı kanıt var.

NARENCİYE SULARI: Narenciye suları içmek, mide ekşimesi semptomlarını tetikleyebilir. Örneğin, mide ekşimesi olan 382 kişilik bir çalışmada, katılımcıların %67'si portakal suyu tüketildikten sonra mide ekşimesi geçirmiştir.Yaklaşık 400 insanın mide ekşimesi ile ilgili yaptığı başka bir çalışmada, %73'ü portakal veya greyfurt suyu içtikten sonra mide ekşimesi geçirdi. Bulgular, narenciye sularındaki asit miktarının mide ekşimesi belirtilerine neden olmasından sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, narenciye sularının nasıl mide ekşimesine neden olabileceği açık değildir.

ÇİKOLATA: Çikolata, mide ekşimesi için başka bir yaygın tetikleyicidir. Yüksek yağlı gıdalar gibi, çikolata da alt özofageal sfinkteri gevşetebilir. Bu mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olabilir. Ayrıca, çikolata "mutluluk hormonu" serotonin içeren kakaodan yapılır. Ne yazık ki, serotonin alt özofageal sfinkteri de gevşetebilir. Son olarak, çikolata da teobromin ve kafein bileşikleri içerir. Her ikisi de alt özofagus sfinkterini rahatlatmak için uyarır.

BAHARATLI GIDALAR: Baharatlı yiyecekler mide ekşimesine neden olduğu için kötüdür. Sıklıkla sindirim hızını yavaşlatan kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu, midenin daha uzun süre oturacağı ve mide ekşimesi için bir risk faktörü olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir çalışma, acı tozu içeren acıyı tüketmenin sindirim hızını yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu da mide ekşimesi semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, mide ekşimeniz varsa, baharatlı yiyeceklerin alımını azaltmak en iyisidir.

TUZ: Sofra tuzu veya tuzlu yiyecekler, mide ekşimesi için risk faktörü olan reflü artırabilir. Örneğin, bir çalışma, yemeklerine sofra tuzu ekleyen kişilerin, hiç tuz eklemeyen kişilere göre %70 daha yüksek oranda reflü riskine sahip olduğunu bulmuştur. Aynı çalışmada, haftada en az üç kez tuzlanmış gıda tüketenlerin, tuzlu yiyecekleri hiç tüketmeyenlere göre %50 daha yüksek oranda reflü riski taşıdıkları bulunmuştur. Ancak, tuz alımının reflü riskini nasıl artırabileceği tam olarak anlaşılamamıştır. Tuzlu yiyecekler tüketenlerin daha fazla kızartılmış ve yağlı yiyecekler tüketmeleri olasıdır. Bu durumda, bu gıdalar, mide yanması için tek başına tuzdan daha olası bir tetikleyicidir.

SOĞAN: Soğanlar, özellikle çiğ soğanlar, mide yanması için yaygın bir tetikleyicidir. Bu listedeki diğer yiyecekler gibi, soğanlar da asit reflü ve mide ekşimesi semptomlarına neden olabilen alt özefagus sfinkterini gevşetebilir. Bir çalışmada, mide ekşimesi olan kişiler bir hamburger yediler, ardından bir gün başka bir soğan ile aynı hamburger yediler. Burgerleri soğanla birlikte yemek, soğanları çiğnemeden hamburgerle karşılaştırıldığında, mide ekşimesi semptomlarını önemli ölçüde kötüleştirmiştir. Ek olarak, soğanlar, köreltmeye neden olabilen zengin bir mayalanabilir lif kaynağıdır. Kemirgen asit reflü semptomlarını şiddetlendirebilir.

KAHVE: Bazı insanlar kahve içerken mide ekşimesi yaşayabilir. Kahve, asit reflü ve mide ekşimesi riskini artırabilen alt özofageal sfinkteri gevşetmektedir. Bazı çalışmalar kafeinin suçlu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar, tek başına kafeinin etkilerini incelemiş ve reflü semptomlarını tetiklemeyeceğini keşfetmiştir. Bu durumda, kahve içinde bulunan diğer bileşikler sorumlu olabilir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar kahve ve reflü semptomları arasında bir bağlantı bulmamıştır. Araştırma sonuçsuz kalsa da, eğer kahveye tahammül ederseniz , bundan kaçınmaya gerek yoktur. Kahve size reflü ve mide ekşimesi verirse, bundan kaçınmak veya alımınızı sınırlandırmak en iyisidir.

MADEN SUYU VE GAZLI İÇECEKLER: Gazlı içecekler de sık sık mide yanması tehlikesi bulundurur. Araştırma, bu içeceklerin özofagus sfinkterini gevşetebileceğini ve mide asidinin asitliğini artırabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada, bilim adamları 15.000'den fazla insanın uyku düzenini gözlemleyerek, yaklaşık %25'in gece mide ekşimesi geçirdiğini bulmuşlardır. Daha fazla araştırmanın ardından araştırmacılar, gece mide ekşimesinin karbonatlı meşrubatlar dahil olmak üzere birçok faktöre güçlü bir şekilde bağlı olduğunu bulmuşlardır. Başka bir çalışmada karbonatlı içecek tüketenlerin %69 oranında mide ekşimesi gibi reflü semptomları geliştirme riski daha yüksek bulunmuştur.

SÜT: İnsanlar sık sık mide ekşimesini tedavi etmek için süt tüketirler. Ancak, süt içmek aslında semptomlara neden olabilir, onları rahatlatmaz. Aslında, araştırmalar, bütün sütü mide asidi üretimini artırabileceğini ve bunun da mide ekşimesi için bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir. Yaklaşık 400 insanın mide ekşimesi ile yaptığı bir çalışmada, yaklaşık %38'i sütü içtikten sonra mide ekşimesi belirtileri bildirmiştir. Araştırmanın araştırmacıları, süt ve mide ekşimesi arasındaki bağlantının, sütün yağ içeriğiyle ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir.,