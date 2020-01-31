Meyve ve sebzelerin benzediği organlar

Meyve ve sebzelerin şekil olarak benzediği organlara nasıl etki ettiğini ve sağladığı yararları sizler için derledik.

Doğanın bize bu benzerliklerle vermek istediği mesaja haydi kulak verelim.

1. Avokado

Avakado ve benzerliklerine bakın! Avokado, ortadan ikiye kesildiğinde rahme benzer. Rahim ağzı kanserini önler ve hormonları düzenler.

2. Kereviz

Kemik sağlığımız için kerevizin faydalarını okuyunca daha çok tüketeceksiniz.

Kerevizde bulunan silisyum, kemiğe güç verir. Ayrıca %23 sodyumdan oluşur ve iskelet yapınız için faydası oldukça fazladır. Doğan bir antioksidan olan kerevizi bolca tüketmeliyiz.

3. Domates

Kalp dostu domates! Ortadan ikiye kesilmiş bir domates, tıpkı kalp gibi dört parçalı görünüyor.

Domates, kalp hastalıklarının önlenmesinde yardımcı rol oynayan likopen içerir ve yapılan araştırmalar domatesin kan ve kalp için faydalı olduğunu gösterir.

4 Üzüm

Üzümün, alveollere olan benzerliğine ne demeli? Her bir üzüm tanesi, akciğerde bulunan alveolleri gösterir ve yapılan araştırmalar zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olan bir gıda olduğunu göstermiştir.

5. Ceviz

Ceviz adeta küçük bir beyin. Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzerlik gösterir. İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 sayesinde beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.

6. Fasulye

Minik fasulyenin, böbreklere olan faydasına bir bakın. Lif içeriği yüksek olan fasulye bu özelliği sayesinde hem sindirim hem de kalp sağlığı açısından önemli bir besin kaynağıdır.

Vücutta Leptin hormonu salgılanmasını sağlar.

7. Zencefilin

Zencefilin midemize olan benzerliğine şaşıracaksınız. Zencefil şekil olarak benzediği mideye iyi gelmekle birlikte, sindirim sorunlarına da iyi gelmektedir.

8. Greyfurt, portakal ve limon

Memelere faydaları kadar görüntüsü ile de benzeyen narenciye meyveleri! Greyfurt, portakal ve limon göğüse benzer ve bunların sağlığına hatta lenfin hareketine yardımcı olur.

Narenciye meyveleri, meme bezlerindeki lenfatik drenajı arttıran ve memelerdeki kanser hücrelerinin gelişimini engelleyen özelliklere sahip maddeler içerir.

9. Muz

Muz ile gülen yüzler Muz, vitamin ve mineral değerlerinin yanı sıra sinir sistemi sorunlarında da tedavi edici özelliğiyle biliniyor.

Muzun içerisinde bulunan besin maddeleri “mutluluk hormonu” olarak bilinen serotoninin üretimini artırıyor ve kişiye sakinlik hissi veriyor.

10. Havuç

Retinaya benzerliği ile havuç! Havuç dilimi insan gözüne benzer. Bilimsel araştırmalar havucun gözlerin kan akışını ve işlevini iyileştirdiğini göstermiştir.

Yüksek oranda beta caroten içeren havuç, göz sağlığı için çok önemli bir besindir.

11. Tatlı Patates

Uzun tatlı patatesin pankreasa benzerliği! Tatlı patates, pankreasa çok benzer ve bu organın sağlıklı çalışmasını sağlar. İçinde bulunan antioksidanlar, vücudun tüm dokularını yaşlanma ve kansere karşı korur.

12. Brokoli ve Brüksel

Brokoli ve Brükse lahanası, kanser hücresine benzerlikleri ile bilinir.

Yapılan araştırmalar brokolinin kanser hücresine iyi geldiğini gösterir.

Ayrıca Brüksel lahanası; lif, vitamin C ve azotça zengindir. Bu yönüyle kanser riskinin önlenmesine yardımcıdır.

13. Mantar

Bakın mantar hangi organa benziyor? Mantarı dilimlediğiniz de nasıl da kulağa benzediğini göreceksiniz.

D vitamini sayesinde duyma kaybını engelleyen beyaz mantarın 100 gramı sadece 22 kalori. Kulaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız mantar tüketmeyi es geçmeyin.

14. Zeytin

Zeytin ve kadın yumurtalıkları şekil olarak birbirlerine ne kadar çok benziyorlar. Zeytin, yumurtalıkların sağlığı ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.

15. Soğan

Soğan vücut hücrelerine benzemekle kalmayıp, sayısız fayda sağlıyor. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.

16. Soya filizi

Soya filizinin, sperme benzerliği! Çinko ve esansiyel yağ asitleri erkek üreme sisteminin sağlıklı işlemesi için önem taşımaktadır. Soya filizinin içinde bu miktar fazlasıyla bulunmaktadır.

17. Kivi

Göze benzerliği ile kivi! Dilimlenmiş kivi, göz bebeğine benzerlik gösterir. Kivi, antioksidanlar bakımından zengindir ve lutein içerir.

Lutein, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan görme bozukluklarının önlenmesinde önemli yer tutar.

18. Nar

Nar ve Kan hücreleri benzerliği Nar kalp sağlığı için oldukça önemli bir antioksidandır. Zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur...

19. Çilek

Dişin ve çileğin iç kısmı birbirine gerçekten çok benzerdir. Doğal diş beyazlatıcıların en başında gelen çilek; güçlü ve sağlıklı dişlere, diş etlerine ve ağız yapısına sahip olmanızısağlar.

20. İncir

İncir,hem kadınlarda hem erkeklerde libidoyu, doğurganlığı ve cinsel gücü artırır. Ayrıca bu meyve, mutluluk hormonu olan serotoninin salgılanmasından sorumlu olan yüksek miktarda B6 vitamini içerir.