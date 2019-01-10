Meyve ve bitki çaylarıyla güçlenin

Mevsim geçişindeyiz. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı şu günlerde bağışıklığımızı korumamız için beslenmeye daha çok önem vermeliyiz.

Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde bağışıklığımızı güçlendirmek için bitki çayları ve meyvelere yer veriyoruz.

Bitki çayları

1- Yeşil çay: Tam bir antioksidan deposu olan yeşil çay içerdiği bileşikler sayesinde vücut direncini artırır. Günde 2 fincandan fazlasını tüketmeyin ve fincanı kapalı olacak şekilde 2-3 dakika mutlaka demlendirin.

2- Zencefil Çayı : Özellikle akciğerleri ve sinüsleri temizleyici özellik gösteren zencefil, lenf sisteminin de temizliğine yardımcı olarak enfeksiyon riskini azaltıcıdır.

3- Ihlamur Çayı: Özellikle ıhlamurun çiçeği enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Her seferinde yeni ıhlamur kullanarak çaylarınızı tüketmenizde fayda vardır. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu etkisi vardır.

4- Zararlı bileşikleri vücuttan uzaklaştırarak enfeksiyonlardan koruyucudur. Karaciğer Ada Çayı: temizliğine öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir. Hamile ve emziren annelerin ada çayından uzak durmaları gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca sağlıklı kişilerinde miktarını artırmaksızın haftada 1-3 sefer tüketmelerini önermekteyiz.

5- Kuşburnu Çayı: Zengin C vitamini içermesi nedeniyle vücut direncini artırır. Gripten korunmak için günde 2 fincan kuşburnu tüketebilirsiniz.

Meyveler

1- NAR: Yeşil çaya oranla 3 kat daha fazla antioksidan içermektedir. Bağışıklığınızı güçlendirmek ve grip salgınından korunmak için nar tüketiminizi bu mevsimde artırın. Ama 1 porsiyon meyveye eşdeğer nar ölçüsü yarım nardan ibarettir, kilo kontrolünü unutmayınız.

2- Avakado: Ülkemizde tüketimi çok yaygın olmasa da, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

3- Yaban Mersini: Beyin ve görme fonksiyonlarına iyi gelen yaban mersini vücut direncini artırmak için birebir. Ülkemizde çok yaygın olarak bulunmasa da donmuş olarak paketlerde mevcuttur.

4- Kivi: Hepimizin bildiği üzere C vitamini bağışıklık sistemimizi korumak için gerekli olan bir vitamindir Kivi C vitamini yönünden en zengin meyveler arasında olduğu unutmayınız.

5- Portakal-mandalin : Tıpkı kivi gibi günlük C Vitamini ihtiyacımızı karşılayan portakal –mandalin özellikle grip salgınından korunmak için beslenmemizde yer almalıdır.

Her şeyden en önemlisi havaların soğumaya başladığı bu günlerde, susama hissimiz de giderek azalmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun günde en az 2 litre su içmeniz gerektiğini unutmayınız. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için, vücut dengenizin korunması gerekmektedir. Bunu en çok sağlayan madde ise Su’dur.

Sağlıklı günler dilerim…