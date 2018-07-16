Metabolizma hızı nedir? Metabolizma hızı nasıl artırılabilir?

Bazal Metabolizma hızı (BMH), fiziksel olarak dinlenir durumdayken vücudun organların çalışması için harcadığı enerji miktarıdır. Kolay kilo almanın, zor kilo vermenin nedeni çoğu zaman metabolizma hızınızdır. Yaşamsal fonksiyonların devam edilebilmesi için minimum sayıda kalori alınmak zorundadır. Kilo verme sürecinde dahi olsanız bazal metabolizma hızı kadar beslenmeniz gerekmektedir.

Vücudumuzda sürekli olarak yapım ve yıkım işlemleri yapılmaktadır. Yapım işlemlerine anabolizma, yıkım işlemlerine ise katabolizma denmektedir. Bu iki işlemin sürekliliği metabolizmayı oluşturmaktadır. Dinlenme halinde bile vücudumuz çok az da olsa bir kalori harcamaktadır. Yani herhangi bir fiziksel hareket yapmaksızın vücudun işlevlerini sürdürmesi (vücut ısısının korunması, organların çalışması gibi ) için gerekli olan enerji ihtiyacı bazal metabolizma hızını ifade etmektedir. Fiziksel aktivite yapmaya bağlı olarak vücutta bir kalori yakımı olur ve bu metabolizmamız üzerinde etkilidir. Yediğimiz yiyecekleri yakmak için de vücut farklı bir efor göstererek enerji harcamaktadır, buna ise besinlerin termik etkisi denilmektedir. İşte tüm bu metabolik olayların hepsine metabolizma denilmektedir.

Metabolizma hızını etkileyen faktörler nelerdir ?

Yaş, cinsiyet, hormonal durumlar, menapoz durumu, kişinin egzersiz seviyesi, beslenme durumu, genetik özellikler, metabolik hastalıklar, vücut yağ ve kas oranı. Bu faktörlerin bazıları değiştirebileceğimiz faktörler, diğerleri ise değiştiremeyip kabul etmemiz gereken faktörler.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte metabolizna hızı yavaşlamaktadır. Menopoz gibi hormonal etkilerin yanında vücut yağ yüzdesinin artması, fiziksel aktivitenin azalması metabolizma hızını yavaşlatmaktadır.

Yanlış diyet uygulamaları metabolizma hızını yavaşlatıyor.

Erkeklerin vücutlarındaki kas oranları, kadınlara oranla daha yüksek olduğu için metabolizma hızları daha yüksektir. Daha kolay kilo verirler. Kadınlar östrojen hormon etkisi ile daha yağlı yapıdadırlar.

Genetik olarak ailesinde kilolu olup obeziteye yatkın olan kişilerde metabolizma hızı genetik olarak daha yavaş çalışmaktadır.

Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu, böbreküstü bezinden salgılanan adrenalin hormonu metabolizmanın daha hızlı çalışmasına neden olur. Tiroid hormonlarınızın az çalışıyor olması metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olmaktadır. Menapoz dönemindeki hormonal değişiklikler metabolizma hızını yavaşlatmaktadır

Metabolizma hızını artırmak için ne yapılmalı?

Metabolizma hızını yükselmenin en etkili yolu; yağ ağırlığınızı azaltma ve vücudunuza daha fazla yalın kas eklemektir. Sadece bir, iki kilo kas metabolizma hızının artmasına yardımcı olacaktır.

Şok Diyetler yerine yeterli ve sizin için dengeli bir beslenme programı ile kilo verin

Kahvaltı Yapın!

Uzun süreli açlık metabolizmayı yavaşlatır. Uyanıyoruz ve bu sinyali vücudumuza besinler yolu ile de göndermeliyiz. Yoksa vücudunuz halen uyumuş durumda olacak! Unutmayın ki zor kilo verenler kahvaltı alışkanlığı olmayanlardır.

Daha Çok Su İçin!

Su biliyoruz ki yaşam ak için en az oksijen kadar gereklidir ve vücudun en çok gereksinim duyduğu besin öğesidir. Yapılan bir çalışmadan yeterli su içimiyor ise %2 daha az yağ yakıyorsunuz diyor. Vücutta her bir kalorinin yakılması için 1 ml duya ihtiyaç vardır. Bu da demek oluyor ki 8-12 bardak su tüketenlerin metabolizması 4 bardak su tüketenlere oranla daha hızlı çalışıyor.

Tavuk, Et, Balık, Yumurta, Süt, Yoğurt Gibi Protein Kaynakları metabolizma hızınızın artmasına yardımcı. Ancak sizin günlük ihitiyacınıza göre miktarlar belirlenmelidir.

Kas Yapın !

Metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör ‘’kas’’larımızdır. Vücudunuzdaki kas miktarı ne kadar fazla ise metabolizmanızda o oranda daha fazla çalışıyor demektir.

Daha Çok Sebze Yeyin!

Sağlıklı ara öğün alternatifleri ile metabolizmanız hızlanacaktır hem de bir sonraki öğünde besin alımınız yeterli miktarda olacaktır

Baharat Kullanın !

Baharatlı gıdalar metabolizmayı maksimum dereceye getirir. Öğünlerde acı biber, soğan ve sarımsak gibi sebzeleri, zencefil, zerdeçal, tarçın, vanilya ve hardal gibi baharatları kullanmanız metabolizma hızınızda yüzde 3-5'lik artışa neden olabilir.

Kahve ve Yeşil Çay İçin !

Kahve hem metabolizmayı hızlandırıcı hem de konsantrasyonu artırıcı özelliğe sahiptir. İçilen miktara, sıklığa şekersiz ve kremasız olarak tüketilmesine önem gösterilmelidir.

Yeşil çay içerdiği kateşin ve kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu yapılan birçok araştırmada kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar egzersiz yapılmadan önce tüketilen yeşil çayın, egzersiz sırasındaki kalori yakımını % 17 artırdığını göstermiştir.