Menisküs nedir, neden olur? Menisküs belirtileri ve tedavisi

Menisküs insan dizinde bulunan kıkırdak doku oluşumudur. Bu kıkırdak doku ani hareketlerde ve tramvalarda yırtılabilmektedir. Menisküs tam olarak nedir? Menisküs nasıl anlaşılır ve tedavisi nasıldır?

Menisküs şiddetli diz ağrılarından yürüme de güçlüğe kadar ileri gidebilir. Erken teşhis dokudaki zedelenmeler ilerlemeden müdaheleyi kolaylaştırır. İşte menisküs ile ilgili merak edilenler: Menisküs belirtileri, teşhisi ve tedavisi…

MENİSKÜS NEDİR?

Dizdeki oluşan hilal ayı biçimindeki kıkırdan dokuya menisküs nedir. Yani hastalığın adı menisküs değil menisküs yırtığıdır. Menisküs ani ve ters hareketlerde yırtılabilir. Ayrıca sporcularda da sıkça görülmektedir.

MENİSKÜS BELİRTİLERİ

Menisküs yırtığı dizde ağrı, kilitlenme,hareket kısıtlılığı ve sıvı toplanması gibi çeşitli şikayetlere neden olur. Menisküs’ün başlıca nedenlerini sıralarsak;

– Dizde boşalma hissi

– Dizde kilitlenme ve takılmalar (Bükülü kalması)

– Merdiven ve yokuş çıkarken hafiften şiddetliye kadar değişen diz ağrıları

MENİSKÜS NEDEN OLUR?

Dizdeki kıkırdak yapının yırtılması çeşitli sebeplere dayanabilir. Bu sebepler;

– Dizden alacağınız direkt bir darbe,

– Diz dönmesi gibi spor yaparken başınıza gelebilecek sakatlanmalar,

– Yaş nedeniyle menisküs’ün yıpranması olabilir.

MENİSKÜS TEDAVİSİ

Menisküs tedavisi ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile başlar ileri safhalarda ameliyatla onarım sağlanır. Tipik bir cerrahi müdahele sonrası, hastalar koltuk değnekleriyle 1-2 gün içinde yürüyebilmektedir. Ayrıca Menisküsün 1/3’lük bir bölümünden kan dolaşımı geçmektedir. Bu bölge iyi bir dinlenmeyle düzelmektedir. Ancak kendinizce alabileceğiniz önlemler de vardır. Menisküs tedavisinde oldukça önemli 4 uygulama mevcuttur. Bunlar:

– Dinlenme

– Buz uygulama

– Bandaj

– Dizin vücuttan yukarıda tutulması