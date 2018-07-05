Meme kanseri ve beslenme

Meme kanseri özellikle 35-65 yaş arası kadınlarda en yaygın görülen ve tedavi altına alınmadığında ölüme kadar ilerleyen bir kanser türüdür.

Meme kanseri için risk faktörleri

Yaş: Özellikle 50 yaş ve üzeri bayanlar için risk 4 kat artmaktadır.

Genetik : Ailesinde meme kanseri var olan kişiler.

Doğumlar: Özellikle 30 yaş üstü doğum yapan kadınlar, 20-30 yaş arası doğum yapan kadınlara göre daha çok risk altındadır.

Östrojen Tedavisi : Özellikle menopoz döneminde yoğun östrojen tedavisi gören kadınlar yüksek risk grubundadır.

Kötü beslenme: Tütsülenmiş, kızartılmış, yağlı veya bazı çiğ besinlerin kanserojen etkileri daha yüksektir. Bu beslenme alışanlığında olan kişilerin meme kanserinde yakalanma riski daha yüksektir.

Yoğun sigara ve alkol tüketen bayanlar meme kanseri açısından daha çok risk altındadır.

Meme kanserinden koruyan beş besin

1. Kefir :

Yapılan çeşitli araştırmalar ve gözlemlerde kefirin tümör oluşumunu engellemede veya mevcut tümörün ilerlemesini azalttığı gözlemlenmiştir. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda kefir; kemoterapi nedeniyle gelişen bulantı, kusma ağrı gibi yan etkilerin şikayetlerini azalttığı bildirilmiştir.

2. Zeytinyağı:

Sadece zeytinyağında bulunan oleik asit meme kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir. Oleik asit meme kanseri oluşumunu tetikleyen geni baskılayıp harekete geçmesini engelleyici etki gösterir. Zeytinyağının olumlu etkilerinden faydalanmak istiyorsanız zeytinyağını çiğ tüketmelisiniz. Eğer yemeklerinizde zeytinyağı kullanıyorsanız zeytinyağını yemeklerinize ateşi söndürdükten sonra ilave etmelisiniz.

3. Brokoli:

A, C, E ve karotonoidlerden zengin olan brokoli yapılan klinik araştırmalarda özellikle meme kanserinde olumlu etkilere neden olduğu gösterilmiştir. Brokoli indol, sulfarafenin ve quarsetin, kaempherol gibi antioksidanları içerir. İndol; bitkisel hormondur. Kadınlarda hormon dengesini sağlar, meme kanserinin oluşumunun en büyük nedeni hormon dengesizliğidir.

4. Soya:

Soya bitkisel östrojen içeren bir besindir. Meme kanseri oluşumunda östrojen seviyesi ve söz konusu seviyenin etkisi çok önemlidir. Östrojen seviyesinde yapılacak %15’lik azalma riski 4 kat azaltmaktadır. Soya kanda östrojeni bağlayan maddelerin artmasını sağlar. Soyanın içerdiği gama tokoferol tehlikeli bir serbest radikal olan nitrit peroksidi bağlar ve böylelikle kanserden koruyucu etkiler gösterir.

5. Üzüm kabuğu ve çekirdeği:

Üzümde bulunan resveratrol, kanser önleyici etkiye sahiptir. Üzüm çekirdeğinde bulunan polifenoller antioksidan etki gösterir ve serbest radikallerin etkisini azaltır. Üzüm çekirdeği ve ekstrresi meme kanserine karşı koruyucu olduğu gibi hastalıkta meydana gelecek olumsuz yöndeki yan etkileri de azaltmaktadır.