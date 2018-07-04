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LTB Sağlık Şubesi 73 işyerini denetledi

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LTB Sağlık Şubesi 73 işyerini denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi 18-29 Haziran’da 73 işyeri denetledi.
LTB’den verilen bilgiye göre, denetimlerde Mine Yayla Berber Salonu isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“5 Gıda İmalathanesi, 5 Restoran, 1 Kafeterya, 1 Oto Yıkama, 3 Oto Galeri, 2 Büfe, 1 Su otomatı, 1 Düğün Salonu, 9 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 3 Piliç Satış Yeri, 1 Süt ürünleri Satış Yeri, 14 Market, 4 Gıda Deposu, 3 Dernek Lokali, 5 Spor Salonu, 1 Off Licence, 10 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Öğrenci Yurdu ve 1 Park Büfesi”

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