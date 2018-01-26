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LTB, 102 iş yerini denetledi

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LTB, 102 iş yerini denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 15 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında 102 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 23  iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Mezzaluna isimli işletmeye iş yeri izni olmaması  nedeniyle; Hodri Meyhane isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması  ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Sokak Arası Cafe isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması nedeniyle  geçici olarak durduruldu.

Müsadere ve İmha

Öteyandan Veteriner Dairesi tarafından Hamitköy'de Ünal Ali Moda'ya ait mandırada kaçak kesim yapıldığının tesbit edilmesi sonucunda belediye ekipleri tarafından söz konusu etler müsadere ve imha edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 8 Kahvehane, 4 Pansiyon, 3 İnternet Cafe, 1 Oto Yıkama, 30 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci yurdu,6 Fırın, 6 Kafeterya, 15 Restoran, 2 Bar, 3 Unlu Mamül Satış Yeri, 5 Meyhane, 1 Catering, 1 Balık Satış Yeri, 2 piliç Satış Yeri, 5 Süt, 5 Kasap

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