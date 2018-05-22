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Lösemi önlenebilir!

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Mikropsuz yaşam çocukları tehdit ediyor

Lösemi önlenebilir!
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İngiliz bilim insanları mikropsuz bir yaşamın, bağışıklık sistemini zayıflatarak kansere yol açabileceğini açıkladı. Doktorlar, 2 bin çocuktan birini etkileyen "akut lenfoblastik lösemi" adlı kan kanseri türünün önlenebileceğini belirtiyor.

 

"Steril ve mikropsuz modern yaşam, çocuklarda kan kanseri türü akut lenfoblastik lösemiye yol açıyor." 

Açıklama, İngiltere'deki "Kanser Araştırmaları Enstitüsü" uzmanlarından geldi.

Araştırmacılar, çocukların, küçüklükte yeterince mikropla temas etmediğinde,  sonraki yıllarda bazı kanser türlerine yakalandıklarını keşfetti.

AİLELERE, “BASİT ENFEKSİYONLAR KONUSUNDA TELAŞLANMAYIN” ÖNERİSİ

30 yıllık kapsamlı çalışmanın sonuçları "Nature Reviews Cancer" dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya göre, hayatın ilk yıllarında mikroplara yeterince maruz kalmamak, bağışıklık sisteminde kusurlara yol açıyor. Bu gibi durumlarda yaşanan enfeksiyonlar 2 bin çocuktan birinde lösemiye neden oluyor.

"Çocukları mikroplardan çok fazla korumak kansere davetiye çıkarıyor" diyen uzmanlar, ailelere basit enfeksiyonlar konusunda telaşlanmamalarını tavsiye ediyor. 

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR

Çocukların diğer çocuklarla da toplumsal olarak temas etmesi gerektiği ifade ediliyor. Şimdilik enfeksiyonlar ve kan kanseri arasında kanıtlanmış bir bağ olmadığına vurgu yapan doktorlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının önemine vurgu yapıyor.

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