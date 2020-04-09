Lefke'deki pozitif vaka İsveç'ten dönen bir kişi

Sağlık Bakanı Ali Pilli de bugünkü koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları paylaştı.

Bugün 191 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydeden Pilli, Lefke'de tespit edilen vakanın, İsveç ziyaretinden dönmüş bir kişi olduğunu, bugün bakanlık ekiplerinin bölgede taramalara başladığını, şu ana kadar yapılan tüm testlerin negatif çıktığını fakat tarama ve testlere yarın da devam edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, "Koronavirüse karşı savaşı kazanmak istiyorsak bazı kurallara uymamız gerekir. Vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasın, zorunlu olarak çıkması gerekenler de maske taksın, sosyal mesafeye de uysun. Herkes kendine düşeni yapmalı" dedi.