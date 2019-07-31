LDH'nde ikinci Ağrı Pili ameliyatı yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ikinci kez “ağrı pili” operasyonu başarıyla uygulandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, operasyonla; “hekimlere duyduğu güven ve verdiği önemde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördüğünü” kaydetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde “ayak bileklerinde şiddetli ağrı” şikayetiyle başvuran Alpay Kortaş isimli hastanın, daha önce yine bel ve bacak ağrıları nedeniyle 3 kez bel ameliyatı geçirdiği ancak tüm ameliyatlardan, fizik tedavi rehabilitasyon süreçlerinden ve kuvvetli ilaçlardan fayda göremediği belirtildi.

Hastanın detaylı ve uzun süren takipten ve çeşitli testlerden geçirildiği ve kendisine daha önce yine Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’nde KKTC’de ilk kez Op. Dr. Çağın Ozankaya tarafından gerçekleştirilen “ağrı pili” cerrahisinin uygulandığı belirtilen açıklamada, operasyonun ikinci kez yine Op. Dr. Çağın Ozankaya ve ekibi tarafından başarıyla yapıldığı kaydedildi.

