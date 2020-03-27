Kuzey’de 9 yeni vaka, üç köy karantinada

Salamis Otel’de dün yapılan korona virüsü testlerinde 9 kişi pozitif çıktı, KKTC’de vaka sayısı 56’ya ulaştı. Yenierenköy’de iki kişinin pozitif çıktığı ve söz konusu 2 kişinin de 100’den fazla kişiyle temas kurduğu öğrenildi. Bunun üzerine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy köyleri karantinaya alındı

Salamis Otel’de dün yapılan korona virüsü testlerinde 9 pozitif çıktı. KKTC’de vaka sayısı 56’ya yükseldi.

Öte yandan Yenierenköy’de Covid-19 test sonucu iki kişinin pozitif çıktığı ve söz konusu 2 kişinin de 100’den fazla kişiyle temas kurduğu öğrenildi. Bunun üzerine bölgede alarma geçildi. Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy köyleri karantinaya alındı.

Sipahi Muhtarı Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı.

Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhrar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Duyuru: Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır tüm bölge halkının dikkatine”

Sağlık Bakanlığı ise, bölgeden gelen ihbar ve bilgiler üzerine, Yenierenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçildiğini ve ekiplerin bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalıştığını açıkladı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 vakayla temas kuran ailelerin tespit edildiğini ve 83 kişiye test yapılacağını açıkladı.

Yeşilırmak, vatandaşı panik yapmamaya davet ederek, "elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Aile ve komşu ziyaretlerinin yoğun olarak yapıldığına dikkat çeken Yeşilırmak, "virüsün en sevdiği işi yapıyoruz" diyerek, "Evinizde kalın, misafir kabul etmeyin ve son olarak temas kurmayın" uyarısında bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede şu ana kadar 582 test yapıldığını, toplam vaka sayısının 47 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinada 15 KKTC, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak üzere 18 hasta bulunduğunu, 29 kişiyi taburcu ettiklerini; iki Alman’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti.

Yenerenköy ile ilgili dün bazı medya organlarında çıkan haberlere de atıfta bulunan Pilli, bölgede testler yapılacağını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da dün tespit edilenlerin 9'unun Salamis otelden tespit edildiğini söyledi ve “Bunu bekliyorduk. Henüz salgın noktasında değiliz.” dedi.