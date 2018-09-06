Kuru soğan ve sağlık

- Kuru soğanda bol miktarda KUARSETİN antioksidanı bulunuyor. Bu nedenle kolon kanserinden, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı kalkan görevindedir.
- İçerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde hem bağışıklık sistemini koruyucu hem de depresyondan koruyucudur.
- Soğanda bol miktarda sülfürlü bileşikler bulunmaktadır. Bu nedenle karaciğerde detox etkisi yapar ve karaciğeri temizler.
- Kuru soğan kadın sağlığında önemli bir rol üstlenmektedir. Yapılan bir araştırmada kuru soğanın yumurtalık kanser hücrelerine bağlanıp gelişmelerini ve kontrolsüz çoğalmalarını önlediği belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda ise kadınların günde 1 kuru soğanı salatalarına mutlaka eklemeleri önerilmiştir.
- İçerdiği folik asit sayesinde vücutta oluşan fazla homosistein birikmesini önleyip kalp hastalıklarından koruyucu etki gösterir.
- Vücutta aşırı homosistein birikimi beyine ulaşıp depresyonu tetikler, bunu serotonin hormonun ( mutluluk hormonu) üretimini engelleyerek sağlar ve kişi depresyona eğilimli hale gelir. Kuru soğanda yüksek miktarda C vitamini ve folik asit bulunmaktadır. Bu nedenle depresyondan korunmak isteyen bireylere günde 1 adet kuru soğan tüketmeleri önerilmektedir.
- Diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini kontrol altından tutacağından yemek yanında soğan yemeleri önerilmektedir.
- Kuru soğan içinde bulunan SİSTEİN maddesi, bronşit öksürük, boğaz iltihabi ve balgam söktürmede etkilidir.
- Soğanda bulunan zengin folik asit içeriği doğmamış bebeklerde doğum kusurlarını ve nöral tüp defektlerini önlemeye yardımcıdır.
- Özellikle hamilelikte sıkça yaşanan kabızlık probleminin giderilmesinde kuru soğan yüksek lif içermesi nedeniyle etkilidir.