Kulak çubuğundaki büyük tehlike!

Kimileri için vazgeçilmezdir kulak çubuğu. En küçük bir kir, en küçük bir tıkanıklık nedeniyle çok da düşünmeden hemen iki tarafı minik pamukla sarılı çubuğu götürüyorlar kulaklarına...

Amaçları, kulaklarına rahatsızlık veren o kirden kurtulmak olduğundan, kulak çubuğunun olası tehlikelerini de çoğunlukla bilmediklerinden fayda sağlamak yerine zarar göreceklerinden bihaberdirler.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubuklarının, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokularak temizlenmesi durumunda mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabileceğini belirterek uyarıyor.

Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabiliyor. O zedelenmeler ve çatlaklardan bakteriler kolayca girerek dış kulak yolunda enfeksiyona neden olabiliyor. Haliyle çok kolay enfeksiyon kapılıyor. O nedenle bilinçli hareket etmek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine doğru yollamamak gerekiyor.

Normalde dış kulak yolu kahverengi bir salgı yapıyor. Dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan bu salgı normalde dış kulak yolu tarafından dışarı atılıyor ama biz onu günlük yaşantımızda göremiyoruz. Dışarı atılmasında problem olması durumunda ise bu içeride birikebiliyor. İşte o salgıyı kulak çubuğu ile temizleyeceğiz derken aslında tam tersi o birikenleri daha da içeri atıp birikmesine neden olabiliyor, dış kulak yolu kanalını kapatabiliyoruz.

Kulağımız doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Üstelik kulak kirleri sanılanın aksine kulağımız için faydalıdır. Ama kulak çubuğu ile bu faydalı kirlere müdahalede bulunarak kendi kendimize kötülük yapıyoruz. Zira bilinçsiz kullanım kulak tıkanıklıklarını hatta işitme kaybını beraberinde getirebiliyor. Kulak zarı yaklaşık 2.5-3 santim ileride yer alıyor. Bu nedenle özellikle havuz, deniz ve duştan sonra kulağın nemini almak yeterli oluyor. Kulak çubukları mantara neden olabiliyor.