Kulak ağrısı neden olur?

Kulak ağrısı, kişiyi oldukça fazla rahatsız eden ve günlük hayatına devam etmesinin önüne geçen ağrılardandır. Kulak ağrısı; kulakla ve başka organlarla ilgili pek çok hastalığın da habercisi olabiliyor.

Diş problemleri, tonsillit, çene ve boyun kaslarında ağrı gibi durumlar kulak ağrısına sebep olabilir. Peki, kulak ağrısı nedir? Kulak ağrısı nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Kulak ağrısı, kulağın kendisinden veya çevresindeki yapılardan kaynaklanan rahatsız edici bir belirtidir. Ağrı genellikle kulaktaki bir enfeksiyona bağlı gelişir. Ancak her zaman kulakta bir sorun tespit edilemez. Kulağın normal olduğu durumlarda ağrının kaynağı genellikle çevre yapılardaki problemlerdir. Yani farklı bir organın ağrısı kulağa yansıyabilir. Çoğu insan, kulak ağrısının sadece çocuklarda geliştiğini düşünür, ancak yetişkinlere de olabilirler. Kulak ağrısı, kulağın birini veya her ikisini de etkileyebilir. Ancak çoğu zaman bir kulağı etkiler. Kulak ağrısı ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kulak ağrısı nedir? Kulak ağrısı nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KULAK AĞRISI BELİRTİLERİ

Kulak ağrısı, kulak enfeksiyonlarından veya yaralanmalardan gelişebilir. Yetişkinlerde kulak ağrısı semptomları şunları içerir:

– Kulak ağrısı

– Duyma bozukluğu

– Kulaktan sıvı tahliyesi



Çocuklar genellikle aşağıdaki gibi ek belirtiler gösterebilir:

– Boğuk işitme veya seslere cevap verme zorluğu

– Ateş

– Kulakta dolgunluk hissi

– Uyumakta zorluk

– Kulağı çekmek

– Her zamankinden daha fazla ağlamak ya da huzursuz davranmak

– Baş ağrısı

– İştah kaybı

– Denge kaybı





KULAK AĞRISININ NEDENLERİ

Yaralanma, enfeksiyon, kulakta tahriş veya benzer durumlar, kulak ağrısına neden olabilir. Anılan ağrı, enfeksiyon veya yaralanmış alan dışında başka bir yerde hissedilen acıdır. Örneğin, çene veya dişlerden kaynaklanan ağrı kulakta hissedilebilir. Aşağıdakiler kulak ağrısına neden olur:

– Kulak enfeksiyonları

– Kulak enfeksiyonları, kulak ağrısının en yaygın nedenlerindendir. Kulak enfeksiyonları dış, orta ve iç kulakta oluşabilir.

– Dış kulak enfeksiyonuna yüzme, işitme cihazı veya kulak kanalındaki deriye zarar veren kulaklıklar veya kulak kanalına pamuklu çubuk veya parmak sokmak neden olabilir. Çizilen veya tahriş olan kulak kanalındaki deri enfeksiyona yol açabilir. Su kulak kanalındaki cildi yumuşatır, bu da bakteri için bir üreme alanı oluşturabilir.

– Orta kulak enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Bu enfeksiyonların neden olduğu kulak zarının arkasında sıvı birikmesi bakterileri yayabilir.

– Labirentit, bazen solunum yolu hastalıklarından viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan bir iç kulak rahatsızlığıdır.

Kulak ağrısının diğer yaygın nedenleri:

– Basınçta değişiklik (uçakta uçarken olduğu gibi)

– Kulak kirinin birikmesi

– Kulakta yabancı bir nesne

– Boğaz ağrısı

– Sinüs enfeksiyonu

– Kulağa şampuan veya su kaçması

– Kulakta pamuklu çubukların kullanımı

Daha az yaygın nedenleri:

– Temporomandibular eklem (TMJ) sendromu

– Delinmiş kulak zarı

– Çeneyi etkileyen artrit

– Diş iltihabı

– Diş ağrısı

– Kulak kanalında egzama

– Trigeminal nevralji (kronik fasiyal sinir ağrısı)

KULAK AĞRISI TEDAVİSİ

Bir kulak enfeksiyonu varsa, doktorunuz oral antibiyotik veya kulak damlaları reçete edecektir. Bazı durumlarda, her ikisini de reçete ederler. Kulak ağrısı için verilen damlalar genellikle ağrı kesici olmayıp antibiyotik veya ödem azaltıcılardır. Belirtileriniz düzeldikten sonra ilacı almayı bırakmayın. Enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için ilaçları bitirmek önemlidir.

Eğer kulak kirinin birikmesi kulak ağrısına neden oluyorsa, kulak kirini yumuşatıcı kulak damlaları verilebilir. Bunlar kulak kirinin kendi kendine düşmesine neden olabilirler. Doktorunuz ayrıca, kulak lavajı denilen bir işlemi kullanarak kulak kirini temizleyebilir veya kulak kirini çıkarmak için bir emme cihazı kullanabilir.

Kulak ağrısı, kulak dışı nedenlerden kaynaklanıyorsa öncelikle ağrıya neden olan durumu ortadan kaldırmak gerekir.

KULAK AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN

Bu koruyucu önlemleri deneyin:

– Sigara içmekten ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçının.

– Yabancı cisimleri kulağınıza sokmayın.

– Yüzdükten veya banyodan sonra kulaklarınızı kurutun.

– Toz ve polen gibi alerji tetikleyicilerinden kaçının.