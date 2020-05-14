Kükürtlü sebzeler ve sağlık

Brokoli, lahaba, karnabahar, brüksel lahana, pazı, turp, şalgam, soğan, sarımsak gibi sebzeler kükürtlü sebzelerdir. Özellikle piştiğinde kokusu keskin ve hoş olmayan sebzeler olarak aklınızda kalabilir. Kükürtlü sebzelerin sağlık için birçok yararlı özelliği bulunmaktadır.

Özellikle kök sebze olan kükürtlü sebzelerin kansere karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. İçerdikleri sülforafan adlı fitokimyasal sayesinde bağışıklık güçlendirici ve enfeksiyonlardan koruyucu etki oluşturur.

Bu sebzeler glukozinolat denilen kükürt içeriğine sahip bir madde barındırırlar. Bu bileşik sebzeye keskin ve acımsı tadı verir.

Kükürt içeren bir besin sindirildiğinde indoller, izotiyosinatlar, tiyosinatlar gibi bileşikler oluşur ve bu bileşikler anti-kanser özellik göstermektedir. Dünya Kanser Araştırma vakfı sülfür içeren bu sebzelerin çok az buharda pişirilerek, aşırı suda kaynatmadan acısı çıkmadan hızlandığında bitki duvarından bu aktif bileşen parçalanarak sindirim sistemi biyoyararlılığı olacak şekilde açığa çıktığını belirtmiştir. Kükürtlü sebzelerin meme, akciğer, kalın bağırsak ve prostat kanserlerinden koruyucu olabileceği belirtilmiştir. Bu olumlu etkilerin sağlık üzerine olumlu etki sağlayabilmesi için gün içinde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Özellikle sağlıklı şekilde pişirilen ızgara et veya tavuk veya balık yanına mutlaka 1 kase az yağlı kükürtlü sebzelerden birini eklemeyi ihmal etmeyin.

Kilo vermeye çalışan bireyler diyetlerinde mutlaka lahana- brokoli-turp gibi kükürtlü sebzeler yüksek posa ve su içermektedir. Hacimce yüksek ve çok düşük kaloriye sahip kükürtlü sebzeler kilo vermede ve tok tutmada etkili besinlerdir.

Hipotiroidi (tiroitlerin yavaş çalışması) hastasıysanız kükürtlü besinler ayrıca guatrojenik besinlerdir. Guatrojenik besinleri hipotiroidi hastaları çiğ tüketmemeli, diyetlerinde de sınırlandırmalıdırlar.

BAĞIŞIKLIĞA DESTEK ZERDEÇALLI KARNABAHAR TARİFİ

1 tüm karnabahar

4 diş sarımsak

1 çay kaşık zerdeçal

Yarım çay kaşık köri

2 dal doğranmış taze soğan

1 tutam ince doğranmış maydanoz

2 yemek kaşık zeytinyağı

Fırın tepsisine karnabaharları küçük parçalara bölüp yerleştirin. Üzerine köri, zerdeçal, tuz, sarımsak rendesini serpin. Üzerine zeytinyağı ile karıştırdığınız taze soğan ve maydanozu karıştırıp fırında pişiriniz.