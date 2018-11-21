Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

“Küçük Kalpler Büyük Mucizeler” sloganıyla gerçekleştirilen, prematüre doğanlar, aileleri, hekimler ve hemşirelerin bir araya geldiği etkinlikteki konuşmalarda, tüm doğumların yenidoğan yoğum bakım servisi bulunan hastanelerde gerçekleşmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda yaşları 0 - 4 arasında değişen çocuklara günün anısına hediyeler dağıtıldı, hatıra fotoğrafları çekildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi sorumlu hekimi Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, prematüre bebekler ve sorunlarıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisinin sahip olduğu gelişmiş tıbbi imkânlar, deneyimli hekim ve hemşire kadrosu ile prematüre bebeklere üst düzey sağlık hizmetlerinden bahsetti. Bebeklerin sağ salim doğup büyüdüklerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, “Bu bebekler erken dünyaya gelmeleri nedeniyle solunum, beslenme, büyüme, gelişme ve görme ile ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyorlar. Onlar bizler için “Küçük Kalpler Büyük Mucizeler”. Bu yüzden bu bebeklerin yenidoğan yoğun bakım hizmeti verebilen tam donanımlı merkezlerde özel bakım almaları gerekmektedir.” dedi.

Etkinlikte söz alan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Nesrin Özyıldırım ise prematüre bebekler ve aileleri ile birlikte büyük bir aile haline geldiklerini, 500 - 600 gram doğan bebeklerin bugün sağlıklı bir şekilde yürüyor ve koşuyor olmasının büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. “Prematüre bebekler avuç içi kadar büyüklükte ve hayati risklerle doğuyor. Bu yüzden prematüre bebekler sadece tam donanımlı merkezlerde ve yenidoğan hekimi ile ekibinin ellerinde güvende olabileceklerdir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ekibi olarak bu konuda oldukça iddialıyız.” dedi.

Etkinlikte söz alan ve kısa bir süre önce prematüre doğum yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Emel Erkuş Sirkeci ise yenidoğan yoğun bakım ekibi sayesinde çok zorlu bir sürecin üstesinden gelebildiklerini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ekibinin yemeden, içmeden, gece gündüz demeden, prematüre bebekleri hayata kazandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü alt yapısı ve hekim kadrosu ile prematüre bebeklerin hayatta kalma imkânlarını arttırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu sebeple erken doğan bebeklerin mutlaka yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, “Erken doğan bebekler yenidoğan yoğun bakım hekiminin ellerindeyse güvendedir. Aileler, erken doğan bebeklerin bakılabileceği merkezlerde doğum yapmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ortak paydası erken veya zamanında oluşuna bakılmaksızın, tüm doğumların, yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan hastanelerde gerçekleştirilmesi gerektiği oldu. Etkinliğe katılan prematüre doğanlar ve aileleri gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon dolayısıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ve yenidoğan yoğun bakım sorumlu hekimi Doç. Dr. Ceyhun Dalkan nezdinde emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.