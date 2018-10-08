Küçük Ali için bir yardım eli uzatalım

Annesini 2 yıl önce annesini beyin kanseri sebebiyle kaybeden Ali Şenbardak, şimdi de kendisi beyin sapı tümörü (Kanseri) ile mücadele ediyor. Güzelyurt’ta Yayla’da yaşayan ve henüz 12 yaşında olan Ali Şenbardak, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde okuyordu. Tedavi için Sağlık Bakanlığı tarafından kurul kararıyla İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesine gönderilen Ali’nin yanında ise polis babası bulunuyor.

İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemediği için kendisine hastanede yardımcı olacak bir bakıcı dahi tutamayacak durumda olduğu için gece gündüz, uykusuz ve yorgun bir şekilde çocuğuna kendisi bakmak zorunda kalmış.

Bu zorlu süreçte küçük Ali’nin hayallerine kavuşması için yardımcı olmak isteyenler babası Cengiz Topel Şenbardak’a ait aşağıdaki hesaba yardımda bulunabilirler.

Güzelyurt Kooperatif Merkez Bankası14300990019