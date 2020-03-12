KTTB Korona virüs ile ilgili uyarılarda bulundu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği koronavirüs ile mücadelenin öncelikli olarak, ülkeye gelebilecek diğer COVID-19 vakalarını engellemek ve toplum içerisinde bulaşmayı engellemek olması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:



1. “El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

3. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

4. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

5. Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske (N95 maskeye gerek yoktur) kullanması önerilmektedir.”

Yurtdışından COVID-19 salgınının olduğu bir bölgeden gelen kişiler var ise dönüş sonrası mutlaka 14 gün evde izolasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Gürkut, “ 14 gün süre içerisinde ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyeti gelişirse zaman kaybetmeden salgın kontrol ekibi aranmalıdır (0533 8501188/0548 8501188). DSÖ önerileri doğrultusunda 14 gün ev karantinası uygulaması toplumu korumak için en önemli basamaktır.” dedi.



Gürkut açıklamasında ev izolasyonu önerilen kişilerin uyması gereken kuralları ise şöyle sıraladı:



1. “14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda mümkün olduğu kadar kısa süre ve mutlak tıbbi (cerrahi) maske takarak çıkılmalıdır.

3. Herhangi bir şekilde başka kişi/kişiler ile aynı ortamda bulunmanız zorunlu ise mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırarak, tıbbi (cerrahi) maske takmanız mutlak şekilde gerekmektedir.

4. Evde bulunduğunuz süre boyunca sağlık personeli tarafından telefonla veya ziyaret edilerek günlük takibiniz yapılacaktır. Ancak ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyeti gelişirse zaman kaybetmeden salgın kontrol ekibi aranmalıdır (0533 8501188/0548 8501188).

5. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.

6. Eve, ziyaretçi kabul etmemelisiniz.

7. Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamalı, ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ortak kullanmamalı; eğer kullanmanız gerekirse bu eşyaları su ve sabunla/deterjanla yıkamalısınız. Kullandığınız kıyafetleri 60-90°C’de normal deterjan ile yıkayınız.

8. Ev içindeki hareketinizi sınırlandırmalısınız; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanları iyi havalandırmanız gerekmektedir. Ortak kullanılan alanların sık olarak temizlenmesini sağlayınız.

9. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkamalısınız

10. Banyo ve tuvaletleri evdeki diğer kişiler ile ortak kullanmanız gerekiyor ise her kullanım sonrasında, diğer koşullarda ise günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizleyiniz.”

