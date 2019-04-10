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Kritik uyarı: Aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek" diyerek kritik bir uyarı yaptı.

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Kritik uyarı: Aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek.” dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin “Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri” kapsamında Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu’nda, moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Kocabaş’ın yaptığı toplantıda, aşı karşıtlığıyla mücadele konusu tartışıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplantıda yaptığı konuşmada, aşının tartışılacak hiçbir yanının bulunmadığını belirtti.

Dünyada aşı uygulamasının 223 yıldan bu yana sürdüğünü ifade eden Ceyhan, “2011 yılında 183 bebeğin ailesi aşı yapmayı reddederken bu sayı 2017 yılında 23 bin 650’ye kadar yükseldi. Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek.” ifadesini kullandı.

Aşı karşıtı konuşanların çoğunluğunun çocuklarına aşı yaptırdıklarını iddia eden Ceyhan, mikropların vücuda ulaşmasının, beslenmeyle engellenemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’de grip aşılama oranının yüzde 4 olduğunu belirten Ceyhan, bu oranın batı ülkelerinde yüzde 75 civarında olduğunu ifade etti.

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