Koronavirüse karşı yeni kararlar

Bakanlar Kurulunda salgına karşı tedbirler alındı.

1- Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart tarihine kadar kapatıldı. Sadece Metehan, Beyarmudu ve Ledra Palace geçiş noktası açık kalacak.

2- 1 Nisan tarihine kadar İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, İsveç, Norveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, Katar, Singapur, Hong-Kong ve Bahreyn’den gelen yolcuların tüm kara deniz, hava ve giriş kapılarından girişleri yasaklandı. Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek vatandaşlar ile muhaceret izinli olanlar ülkeye giriş yapabilecek ancak giriş ertesi, 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklar.

3- Tüm okulların, dershane ve etüdler de dahil, tatil süresi 22 Mart’a kadar uzatıldı. 3 Nisan'a kadar, tüm okullardaki tüm sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler askıya alındı.

4- Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve kitle toplantıları, 22 Mart’a kadar iptal edildi.

5- Tüm spor müsabakaları, 22 Mart tarihine kadar iptal edildi.

6- Yabancıların yeni çalışma ön izni, 22 Mart’a kadar durduruldu.

7- Mal ve hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi emirnamesinde değişiklik yapılarak "maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan, antiseptik ve alkoller (alkollü içecek hariç)", denetimli mal olarak ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı.

Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki toplantı dün 09.40’ta başladı.

Bakanlar Kurulu, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında tüm okulların 22 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararı alırken, 3 Nisan’a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler de askıya alındı.

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar kapatılacak, o tarih geldiğinde karar yeniden gözden geçirilecek.

Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantıları 22 Mart’a kadar iptal edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmemeleri ve çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu ortamlarda bulunmamaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü başlayan ve Akıncı'nın toplantıdan ayrılmasının ardından da bir süre devam eden Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nden yapılan çağrıların “radikal ve agresif tedbirlerin hemen şimdi alın” şeklinde olduğunu söyleyen Özersay, tüm vatandaşların bunu dikkate alması gerektiğini belirtti.

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Marta kadar kapatma kararı alındığını dile getiren Özersay, o tarih geldiğinde kararın yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Özersay, Metehan, Ledra Palas, Beyarmudu kapılarının açık kalacağını söyledi.

YASAK LİSTESİNE ALINAN ÜLKELER

Ülkeye İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore’den gelişlerin daha önce durdurulduğunu anımsatan Özersay, buna ilaveten Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn’den gelecek yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının tüm kara deniz ve hava giriş kapılarından girişini yasakladıklarını ifade etti.

“VATANDAŞLAR VE MUHACERET İZİNLİLER 14 GÜN EVLERİNDE GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK”

Özersay, “Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımız ile ülkemizde muhaceret izinli olanlar ülkemize girebileceklerdir. Ancak girişleri ertesinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kuralları uyarınca Sağlık Bakanlığı gerekli bütün tedbirleri alacaktır” dedi.

Özersay, bu uygulamanın bu gece yarısından (dün gece yarısı) itibaren yürürlüğe gireceğini ve 1 Nisan 2020’ye kadar yürürlükte kalacağını ve eğer ihtiyaç hissedilirse daha erken tarihte değerlendirme yapılarak kararın değiştirilebileceğini kaydetti.

“TÜM EĞİTİM KURUMLARI 22 MART’A KADAR KAPALI OLACAK”

Kreşten üniversiteye, tüm eğitim kurumları, dershane ve etüt merkezleri dahil tüm okulların 22 Mart’a kadar kapalı olacağını söyleyen Özersay, ayrıca 3 Nisan’a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerin de askıya alındığını kaydetti.

“YURT DIŞINA GİTMEYİN, TOPLU ORTAMLARDA BULUNMAYIN”

Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının da 22 Mart tarihinde kadar iptal edildiğini dile getiren Özersay, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmemeleri ve çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu ortamlarda bulunmamaları çağrısını yaptı.

“SPOR MÜSABAKALARI İPTAL EDİLDİ”

Tüm spor müsabakalarını 22 Mart’a kadar iptal ettiklerini duyuran Özersay, bu tarihten sona yeniden takvimlendirme çalışması yapılacağını söyledi.

Özersay, yabancıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durdurulacağını ve bu uygulamanın yarından itibaren uygulamaya konacağını belirtti.

DENETİMLİ MAL İLANI… FIRSATÇILARA TEDBİR VE CEZA

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, Mal ve Hizmetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Emirnamesi’nde bir değişiklik yapıldığını ve maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan, antiseptikler, alkollü içecek hariç alkollerin denetimli mal olarak ilan edildiğini açıklayan Özersay, bundan böyle piyasada fahiş fiyat veya stoklama yoluna gideceklere karşı somut tedbir ve ceza uygulamak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın görev üstlendiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı