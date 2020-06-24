Koronavirüs ilacının fiyatı belirlendi

456 binden fazla koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan’da koronavirüs ilacının fiyatı belli oldu. Koronavirüsle mücadelede kullanılan Gilead’ın remdesivir isimli ilacının jenerik versiyonunun 71 dolardan (486 TL) satılacağı açıklandı

Geçen aylarda ABD merkezli ilaç şirketi Gilead’ın geliştirdiği remdesivir isimli ilacın Covid-19’la mücadelede işe yaradığının ortaya çıkmasının ardından Hindistan’dan açıklama geldi.

Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, remdesivir’in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 5400 rupe yani 71 dolardan satışa çıkacağını duyurdu. Yaklaşık 486 TL’ye satılacak ilacın ilk aşamada ülkedeki hastanelere gönderileceği belirtildi.

Hindistan merkezli bir başka ilaç şirketi olan Cipla da, remdesivir’in başka bir versiyonunu geliştirdiklerini açıkladı. Şirket geliştirdikleri ilacın Hetero Labs’in geliştirdiği ilaçtan çok daha ucuza satışa çıkacağını duyurdu.

Her iki şirketin de Gilead Sciences ile ilaç üretimi konusunda anlaşması olduğu belirtilirken Hindistan yönetimi bu ilaçların ağır vakalarda kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

remdesivir daha önce ABD, Güney Kore ve Japonya’dan da onay almıştı.