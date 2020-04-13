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Koronavirüs'e KKTC'den 4. can kaybı

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Ülkemizde koronavirüs tedavisi gören ve ayni zamanda da diyabet hastası olan 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya bugün hayatını kaybetti

Koronavirüs'e KKTC'den 4. can kaybı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 181 test yapıldığını, 1 yeni vaka tespit edildiğini ve yoğun bakımdaki hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bugün yapılan test sayısının 181olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 pozitif vaka daha tespit edildiğini , pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 5 olduğunu, yoğun bakımda tedavisi gören bir covid-19 hastasının maalesef hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören Alsancak Bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti.

Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.

Bakan Pilli'nin 13 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 181 Pozitif Vaka sayısı 1

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 5

Bugün kaybedilen hasta sayısı 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4

Toplam yapılan test sayısı 4393

Toplam pozitif vaka sayısı 100

Tedavisi devam eden vaka sayısı 34

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 62

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0

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