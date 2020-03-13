Korona virüsü alerji, grip ve nezleden nasıl ayırabiliriz?

Çin’de başlayan yeni tip korona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Peki corona virüs semptomları nelerdir? Bu semptomların alerji, grip ve nezleye göre farklılıkları nasıl tespit edilir?

Çin’in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almış durumda.



Covid-19 salgını Türkiye dahil 127 ülke ve bölgeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de resmi vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.



Solunum yollarını etkileyen corona virüsün birçok semptomu bulunuyor. Corona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor.



Peki corona virüs semptomlarını nezle grip ve alerjiden nasıl ayırabiliriz?



Corona virüsün temel semptomları olarak; ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu gösteriliyor. Bazen hastalarda ayrıca ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal de görülebiliyor.



Covid-19’u diğerlerinden ayıran en temel semptom şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte solunum zorluğu görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor.

CORONAYI NEZLEDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİ



Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar; hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı.



Hapşırma ve burun tıkanıklığı corona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi corona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor.



CORONA VİRÜSÜ GRİPTEN AYIRAN SEMPTOMLAR



Corona virüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor.



Ancak solunum zorluğu Covid-19’a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor.



ALERJİYİ CORONADAN AYIRAN BELİRTİLER



Tıpkı nezle gibi alerjinin belirtilerini de corona virüsten ayırmak görece daha kolay. Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor.



Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak corona virüsün temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor.