Korona virüste doğrular ve yanlışlar

Ölümcül corona virüs ülkemizde de kendini gösterdi. Türkiye, virüsle mücadelede radikal önlemler alırken, günlük hayatta yapılacaklar ve kaçınılmazı gerekenler var. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in aktardığı yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde yer aldı...

DOĞRU

Yurtdışından geldiyseniz veya izolasyon tavsiyesi aldıysanız 14 gün kuralına mutlaka uyun. Bir odada kendinizi izole edin.

YANLIŞ

Tokalaşmayın, öpüşmeyin, kafa toruşturmayın.

DOĞRU

İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.

YANLIŞ

Tedbirli olun ama panik, yapmayın. Bunun da bir gün geçeceğini, bu önlemlerin ilaç veya aşı için bilim insanlarına zaman kazandıracağını aklınızda tutun.

DOĞRU

Korunmada en önemlisi el temizliği. Elinizi nor mal sabunla 20 saniye sık sık yıkayın. Paraya her dokunduğunuzda elinizi yıkayın.

YANLIŞ

Toplu yaşam alanlarIna zorunlu olmadıkça gitmeyin. Zorunluysa ziyaretinizi kısa tutun.

DOĞRU

65 yaş üstündeyseniz evden çıkmayın. Zorunluysa alışverişinizi çok dolaşmadan evinizin yakınında küçük market ve bakallardan yapın. Kısa süreler dışarı çıkarsanız açık havada güneşli ortamı tercih edin.

YANLIŞ

Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan korkmayın. Hastaneye giderken maske takın. Bu belirtilerin yanı sıra Covid-19 tanısı konulmuş veya yurt dışından gelmiş biriyle temasınız varsa önce 184'ü arayın. (Hastalığın diğer belirtileri: Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, burun akıntıları, ileri aşamada karın ağrısı, ishal ve zatürre)

DOĞRU

Düzenli, dengeli, kaliteli beslenin. Vitamin ve protein bazlı beslenin. C vitamini bol sebze, meyvelerden tüketin.

YANLIŞ

Komplo teorilerine, kara propagandalara itibar etmeyin.

DOĞRU

Sağlık Bakanlığı'nın talimat, tavsiyelerini tavizsiz uygulayın.

YANLIŞ

Tedavisi yok diye umutsuzluğa kapılmayın. Henüz virüse özel ilaç veya aşı olmaması tedavi olmadığı anlamına gelmiyor. Virüs hastaların büyük bölümünde farklı ilaç kombinasyonlarıyla tedavi edilebiliyor. Aldığımız toplumsal önlemlerin risk grubundaki ağır hastalar için sağlığa erişimi kolaylaştıracağını ve süreci daha sürdürebilir hale getireceğini unutmayın.

DOĞRU

Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvururken maske kullanın. Tek kullanımlık ameliyat maskesi yeterli. Maskeyi, birkaç saatten sonra nemlendikçe değiştirin. Yanlış kullanım sizi enfekte edebilir.

YANLIŞ

Ne kadar kaygılı olsanız da sağlık çalışanlarına kaba veya hoyrat davranmayın. Onların risk altında olduğunu ve büyük fedakarlıkla çalıştığını unutmayın. Sağlık çalışanlarını pozitif yaklaşımınızla motive edin.

DOĞRU

Eğitim/iş arasını tatil olarak kullanmayın. Az dolaşın. Kalabalıktan uzak durun.

YANLIŞ

Ağır vakaların çoğunluğunda sigara içme söz konusu. Sigara içmeyin.

BUNLARI YAPIN!

- Bir süre sosyalliği azaltın. Hastalık belirtisi olmasa bile yaşlılara mesafeli durun.

- Eve girdiğinizde hemen elinizi, yüzünüzü sabunla yıkayın. Kıyafetlerinizi balkonda havalandırın.

- Toplu taşımada hastaysanız günlük maske kullanabilirsiniz. Öksürüyorsanız evde ve dışanda maske kullanın.