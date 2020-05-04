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Korona virüsle ilgili 7 hayati madde

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Uzmanlar corona virüsünün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan corona virüsünden kaynaklandığı araştırılıyor. İşte corona virüsünün vücudumuza etkileri.

Korona virüsle ilgili 7 hayati madde

 

AKCİĞER:

Corona virüsü saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir. 

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KARACİĞER:

Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.

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BAĞIRSAK:

Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ishal görülüyor.

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GÖZLER:

En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.

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BURUN:

Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor

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KALP VE DAMAR:

Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.

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BÖBREK:

Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

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