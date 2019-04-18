KKTC’de ilk kalp nakli başarıyla yapıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi işbirliğinde Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatı sonrasında beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’e hayat verdiğini açıkladı

KKTC’de ilk kalp nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’e hayat verdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi işbirliğinde Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Operasyonu Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu ile Türkiye Antalya Tıp Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ömer Beyazıt başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi.

Nakille ilgili bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Binası’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan’ın yanı sıra ameliyatı gerçekleştiren ekip de katıldı.

BESİM: “ÇOK ANLAMLI BİR GÜN”

Sağlık Bakan Filiz Besim konuşmasının başında, bunun kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi.

“İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası”nın geçmesinin ardından böbrek nakillerinin başladığını hatırlatan Besim, bugüne kadar 35 böbrek hastasına başarılı bir şekilde nakil yapıldığını, bundan onur ve gurur duyduklarını ifade etti. Filiz Besim, yasanın diğer nakillerin yapılmasını da mümkün kıldığını kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ekibinin bir süre önce kendisine gelerek hastanede kalp nakli yapılabileceğini ilettiğini anlatan Besim, bunun üzerine hastanede gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirtti.

Konuyla ilgili Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile de bir protokol imzalandığını anlatan Besim, bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra nakil için kalp beklemeye başladıklarını söyledi.

2 gün önce, organ bağışı haberinin gelmesiyle bu ameliyatın gerçekleştiğini anlatan Besim, nakil alan hastanın şu anda iyi durumda olduğunu kaydetti.

Besim şöyle devam etti:

“Hayata veda ederken, başka insanlara da hayat vermek istiyorum, organlarımın başka insanların vücudunda yaşamasını istiyorum diyen o yüce gönüllere ve bize bu bağışı yapan o yüce gönüle, ailesine, tüm sevdiklerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen nakil sadece kalp nakli değil, iki tane de böbrek nakli yapıldı. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun, yıldızlar hep yorgan olsun inşallah. Eminim ki, rahat uyuyacak çünkü 3 tane hastaya hayat verdi. Bundan daha büyük mutluluk olamaz”

“KOORDİNASYON KURULU ACİLİYETE GÖRE KARAR VERİYOR”

Konuşmasında organ bağışının önemine işaret eden Besim, bu organ nakillerinin kime yapılacağına nasıl karar verildiğini de anlattı. İlgili yasada bu konunu net şekilde tarif edildiğini dile getiren Besim, bu yasa tahtında bir koordinasyon kurulu meydana getirildiğini ifade etti.

Besim, bağış yapacak kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu kurulun toplanarak tüm ülkedeki organ bekleyen hastaların bulunduğu listeyi ele alarak, aciliyet derecesine göre nakil yapılacak kişiyi belirlediğini kaydetti.

Bu vakada da kurulun 49 yaşında, son dönemde kalp yetmezliği nedeniyle sürekli hastaneye yatırılan Veli Çelik’e nakil yapılmasına karar verildiğini anlatan Besim, Antalya Üniversite Hastanesi’nden 3 kişilik bir ekibin adaya geldiğini ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyovasküler cerrahi ekibinin bu ekiple birlikte 6 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Besim şöyle devam etti:

“Hasta akşam yoğun bakımda kaldı. Bugün sabah tüpü çıkarıldı, kahvaltısını yaptı ve kendisini ziyaret eden doktor arkadaşlarımıza ‘ben koşmak istiyorum’ dedi. Bundan daha güzel bir olay bir hekim için, bir hastane için olamaz diye düşünüyorum”

BEYAZIT: “KALP NAKLİ ÖNEMLİ BİR PRESTİJ”

Kalp nakli operasyonuna katılan Antalya Tıp Hastanesi’nden Prof. Dr. Ömer Beyazıt ve Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Uzmanı Dr. Hasan Birtan da toplantıda söz alarak, yaşanan süreci anlattı.

Prof. Dr. Ömer Beyazıt, iki kurum arasında imzalanan protokol sonrası daha önce iki kez yapay kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini anlattı.

Kalp naklinin cerrahlar için çok önemli olduğunu anlatan Beyazıt, bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin de önemli bir prestij olduğunu, hastanenin multidisipliner bir mükemmelliğe ulaştığını gösterdiğini belirtti. Beyazıt, hastanenin otelcilik hizmetleri istenen noktada olmasa da ekip ve teknik açıdan durumun oldukça iyi olduğunu anlattı.

Tüm ölümlerin yüzde 30’unun kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini, kalp yetmezliği yaşayan hastaların yüzde 75’inin ise 5 yıl içinde hayatını kaybettiğine işaret eden Beyazıt, kalp yetmezliği yaşayan kişilerin tek tedavisinin kalp nakli olduğunu dile getirdi.

BİRTAN: “ÇOK ÖNCELERDEN KONULMUŞ BİR HEDEFTİ”

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Uzmanı Dr. Hasan Birtan bu ameliyatın kendisi için çok önceden konulmuş bir hedef olduğunu anlattı.

Ülkede açık kalp ameliyatı yapılmasının bile uzaya çıkmakla eşdeğer görüldüğü zamanlar olduğunu anımsatan Birtan canlı kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilebilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birtan, ameliyatın gerçekleşmesini sağlayan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.