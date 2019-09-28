KKTC zemini sağlam tutulmalı”

KKTC zemininin sağlam tutulması gerektiğini kaydeden Başbakan Tatar "Meseleyi başka yerlere çekmeye çalışanların her zaman karşısında olacağız" dedi

İskele'deki sağlık merkezine Larnakalı Dr. Orhan Müderrisoğlu'nun ismi verildi.

Sağlık Merkezinde isim değişikliğinden dolayı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi, Müderrisoğlu'nun ailesinin de katılımıyla tören düzenlendi. İsim değişikliği, Larnakalılar Derneğinin girişimi ve Hükümetin kararı ile yapıldı.

Merkezde ayrıca Müderrisoğlu'nun meslek aletlerinin yer aldığı bir camlık da düzenlendi.

Başbakan Tatar, törende yaptığı konuşmada, Müderrisoğlu'nun, büyük saygı duyduğu bir isim olduğunu, Hükümet olarak isim değişikliği için alınan kararın doğru bir karar olduğunu söyledi.

“Bu gibi kahramanların unutulmaması için isimlerinin önemli yerlere verilmesinin önemli olduğunu” belirten Tatar, "Esasen şu an burada yaptığımız İskele'nin ruhunu yaşatmaktır" dedi.

KKTC zemininin sağlam tutulması gerektiğini kaydeden Tatar "Meseleyi başka yerlere çekmeye çalışanların her zaman karşısında olacağız" dedi.

Tatar, Merkez'de daha iyi hizmet için gerekenin de yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Müderrisoğlu'nun isminin İskele Sağlık Ocağına verilmesinin "yerinde bir olay" olduğunu vurguladı.

İskele Sağlık Merkezinin iyi çalışan bir merkez olduğunu, daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Pilli, Merkez'e en kısa sürede bir röntgen aleti getirileceğini, laboratuvara bir laborent görevlendirilip daha çok tahlilin yapılmasını sağlayacaklarını, bir de eczane kalfası sorununu çözecekleri sözünü verdi.

Müderrisoğlu'nun kızı Münevver Sami ise, milletini ve Larnaka’yı çok seven şifa dağıtan, babasının onurlandırılmasının kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında, "Müderrisoğlu, sadece köy köy gezip şifa dağıtan bir doktor değil, milli mücadele yıllarımızda pek çok önemli görevlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcılığı, Geçici Türk Yönetimi Meclis Başkanlığı ve milletvekilliği yapmıştır. Vatanına milletine, kısacası kendisini ülkesine adayan, Kıbrıs Türk halkının kalbinde bu denli önemli bir yere sahip olan merhum Müderrisoğlu'nun ismini,İskele’de yaşatmamak olmazdı" dedi.

Müderrisoğlu'nun özgeçmişi hakkında konuşan Larnakalılar Derneği'nden Göksel Refik Saydam ise, köy köy dolaşıp halkına şifa dağıtan Dr.Orhan Bey olmak en büyük mutluluğuydu. Çok iyi bir hatip olan Dr. Orhan Bey özellikle mitinglerde ve milli günlerde halka yaptığı konuşmalarla her zaman moral ve güç verdi" dedi.

Tahsilini 1944 yılında İstanbul'da tamamlayan ve 1948'de Larnaka'ya dönerek doktorluk yapmaya başlayan Müderrisoğlu, 1957'de Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Asbaşkanlığı'na seçildi, TMT'nin kurucu kadrosunda yer aldı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'ne Larnaka'dan seçildi, 1967'de kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetiminin başkanlığına seçildi. Dr Müdessiroğlu 1970'te aktif siyasetten ayrılarak, 1987'de İstanbul’a yerleşti, 21 Aralık 1991’de vefat etti.