Kişisel hijyen ve kişisel bakım önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, Covid-19 salgınında hijyen ve kişisel bakım önerileri ile güzellik salonları ve kuaförlerde uyulması gerekenlere dikkat çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, COVID-19 salgını sebebiyle kişisel hijyen ve kişisel bakımın önemli olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, vücut ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyenin grip, soğuk algınlığı ve COVID-19 gibi virüslerin yayılmasını önlemede baş rol oynadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, diğer bulaşıcı hastalıkların ve enfeksiyonların yayılmasının önlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, COVID-19 salgınından korunmak için elleri sürekli su ve sabunla yıkamak, sık sık dezenfektan, el jelleri, antiseptik ıslak mendil veya kolonya kullanmak, hapşırırken ve öksürürken burnu ve ağzı dirsek ile kapatmak veya kağıt mendil kullanmak, kalabalık ortamlarda yüz maskesi ve eldiven kullanmak, insanlarla yakın temasta bulunmamaya (el sıkışmamaya, öpüşmemeye ve sarılmamaya) özen göstermenin kişisel hijyen kuralları arasında yer aldığını belirtti.

Ellerin yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve yedikten sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliği yapmadan önce, tuvalet ziyaretinden sonra, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, kirli veya tozlu bir işi tamamladıktan sonra, dışarıdan eve ve işe geldikten sonra, insanlarla temas ettikten sonra su ve sabunla yıkanması gerektiğini sözlerine ekleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, kişilerin kendi gereksinimlerini karşılamak için yapmaları gereken uygulamaları, başkasının yapmasını beklemek ve istemek yerine bu konuda kendilerinin uğraş vermeleri gerektiğini ifade etti.

Salon Araç Gereçleri Her Uygulamadan Sonra Dezenfekte Edilmeli...

Yeni hizmete giren güzellik salonları ve kuaförlerde hijyen kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr Aksoy, salon hijyeni için kullanılacak araç ve gereçlerin her uygulamadan sonra dezenfekte edilmeleri ve her müsteri için tek kullanımlık havlular kullanılmasının gerektiğinin altını çizdi. Güzellik ve kuaför salonlarının sık sık havalandırılması, maske ve eldiven kullanılması, müşteriler arasında mesafenin korunmasının elzem olduğunu belirten Yeşim Üstün Aksoy, müsterilerin de salon içerisinde maskeli olmasının sağlanmasının ve el dezenfektan stantlarının bulunmasının önemli faydası olacağını söyledi.